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11декабря
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В Благовещенске несколько жилых домов остались без света

В Благовещенске несколько жилых домов остались без света
Фото: obelektrike.ru

Во вторник, 11 декабря, в Благовещенске без света остались несколько жилых домов в районе улиц Комсомольской и Зейской. Жители рассказали редакции ИА «Амур.инфо», что информация об отключениях им не поступала, объявлений на дверях подъездов не было.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» сообщили, что аварийных отключений электроснабжения не было. 11 декабря плановое отключение на своей подстанции проводит организация «Амурстройэнергия». По информации пресс-службы АКС, отключение связано с ремонтными работами. Они затрагивают несколько организаций и жилых домов.

«Амурстройэнергия» заранее предупредила об отключении все управляющие компании и единую диспетчерскую службу.

По плану отключение продлится до 12 часов.

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#происшествия #энергетика

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Комментарии
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  • poponovmisha

    poponovmisha
    14 минут назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres

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