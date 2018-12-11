В Благовещенске несколько жилых домов остались без света

Во вторник, 11 декабря, в Благовещенске без света остались несколько жилых домов в районе улиц Комсомольской и Зейской. Жители рассказали редакции ИА «Амур.инфо», что информация об отключениях им не поступала, объявлений на дверях подъездов не было.

В пресс-службе «Амурских коммунальных систем» сообщили, что аварийных отключений электроснабжения не было. 11 декабря плановое отключение на своей подстанции проводит организация «Амурстройэнергия». По информации пресс-службы АКС, отключение связано с ремонтными работами. Они затрагивают несколько организаций и жилых домов.

«Амурстройэнергия» заранее предупредила об отключении все управляющие компании и единую диспетчерскую службу.

По плану отключение продлится до 12 часов.