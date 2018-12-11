Сын Плющенко извинился за второе место в соревнованиях
29 ноября пятилетний сын Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко завоевал первый спортивный разряд. Саша был самым юным среди участников и занял второе место.
Яна Рудковская рассказала в Instagram, что сын извинился перед ней за низкое место на пьедестале: «"Мама, прости меня, что я занял второе место, я обязательно выиграю для тебя золото на следующих соревнованиях", – сейчас подошёл и сказал мне! Сижу и рыдаю… Хотя в принципе редко плачу…».
Саша Плющенко занимается фигурным катанием с двух лет, проводит на льду практически все время и добивается больших успехов. В этом году он вместе с Евгением Плющенко выступит в его новогоднем ледовом шоу «Лебединое озеро».
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Дорогие журналисты и представители СМИ ,5 декабря мы проведём на новой Арене "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо » 2 пресс -конференции - первая пресс -конференция в 14-00 будет посвящена нашему новогоднему ледовому шоу для всей семьи с участием звёзд мирового балета и фигурного Катания: «Лебединое Озеро» при участии 2-х кратного Олимпийского Чемпиона и 2-х кратного серебряного Чемпиона Евгения Плющенко @plushenkoofficial , олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой @adelina_sotnikova14 и Примы -балерины Большого Театра - Ольги Смирновой и легенды Большого Театра - Народного артиста России и режиссёра -постановщика -Сергея Филина @sergeyfilin_official Этот проект впервые а мировой истории соединит 2 сцены ( балетную и ледовую ) Вы увидите самую новую и современную ледовую арену Европы, а Александр и Евгений Плющенко первыми из фигуристов исполнят на льду Арены элементы фигурного катания и фрагменты из шоу, а Продюсер Яна Рудковская расскажет о том, что гости Динамо увидят совсем скоро 20-31 декабря 2018 .Вас ожидают сенсационные подробности нового шоу ,которые лучше 1 раз увидеть 🔥🔥🔥 В рамках второй пресс-конференции в 15-30 будет презентована концепция шоу Димы Билана @bilanofficial «Планета Билан», которое состоится 6 февраля 2019. Певец , режиссёр и продюсеры шоу приоткроют космическую завесу тайны,погрузят в космические спец эффекты и расскажут о технических решениях и музыкальном материале концерта, о неожиданных визуальных решениях и эффектах, которые впервые в мире будут использоваться в концертном туре Артиста. Московское шоу станет событием, открывающим концертный космический тур Димы Билана 2019. А пока насладитесь тизером клипа на саундтрек Димы Билана и Александра @alexfilin28_official Филина к ледовому шоу «Лебединое Озеро»- «Прости меня» Аккредитация прессы : Марина +7 926 578-67-40, Миша +7 903 217-14-21, Оля +7 916 757-19-19 ❄❄❄ #планетабилан #лебединоеозероплющенко
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