Сын Плющенко извинился за второе место в соревнованиях

Яна Рудковская рассказала в Instagram, что сын извинился перед ней за низкое место на пьедестале: «"Мама, прости меня, что я занял второе место, я обязательно выиграю для тебя золото на следующих соревнованиях", – сейчас подошёл и сказал мне! Сижу и рыдаю… Хотя в принципе редко плачу…».

Саша Плющенко занимается фигурным катанием с двух лет, проводит на льду практически все время и добивается больших успехов. В этом году он вместе с Евгением Плющенко выступит в его новогоднем ледовом шоу «Лебединое озеро».