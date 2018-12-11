Преподавателя из Свободного осудили за взятку

В Свободном бывший преподаватель института железнодорожного транспорта осуждена за мелкое взяточничество. Студент-заочник попросил поставить ему экзамен без сдачи и предложил за это 2 000 рублей.

Сторона обвинения доказала, что в декабре 2016 года к преподавателю Амурского института железнодорожного транспорта обратился студент, обучающийся на заочной форме обучения. Он попросил проставить ему экзамен по преподаваемому ей предмету без фактической сдачи. Обвиняемая за 2 000 рублей поставила ему положительную оценку.

Аналогичные действия были совершены ею и в апреле 2017 года. Они квалифицированы органами предварительного расследования как мелкое взяточничество: получение взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.

Уголовное дело по ходатайству подсудимой, признавшей свою вину, рассмотрено судом в особом порядке, то есть без исследования доказательств. При вынесении приговора суд с учетом позиции государственного обвинителя Свободненской транспортной прокуратуры, личности подсудимой, смягчающих вину обстоятельств, положительных характеристик с места работы, наличия научных трудов и изданных учебников назначил преподавателю штраф в размере 6 тысяч рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

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