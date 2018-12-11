Китайцев не интересует вопрос переноса столицы ДФО
Журналист, базирующийся в Пекине, опросил нескольких друзей и знакомых в провинции Хэйлунцзян и пришел к выводу, что китайцев не интересует вопрос переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, сообщает портал Biang со ссылкой на публикацию издания Hleb.asia.
Китайский журналист Ван Дунчжэн сообщил коллегам, что «связался с несколькими друзьями, работающими в туристической отрасли в Харбине и с чиновниками из правительства Хэйхэ. Все они сказали, что не слышали об этом и этим не интересуются».
Как сообщало Амур.инфо, 10 декабря федеральные СМИ сообщили, что перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток одобрил Владимир Путин.
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