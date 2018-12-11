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11декабря
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сегодня, 10:17 3

Китайцев не интересует вопрос переноса столицы ДФО

Китайцев не интересует вопрос переноса столицы ДФО
Фото: Амур.инфо

Журналист, базирующийся в Пекине, опросил нескольких друзей и знакомых в провинции Хэйлунцзян и пришел к выводу, что китайцев не интересует вопрос переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, сообщает портал Biang со ссылкой на публикацию издания Hleb.asia.

Китайский журналист Ван Дунчжэн сообщил коллегам, что «связался с несколькими друзьями, работающими в туристической отрасли в Харбине и с чиновниками из правительства Хэйхэ. Все они сказали, что не слышали об этом и этим не интересуются».

Как сообщало Амур.инфо, 10 декабря федеральные СМИ сообщили, что перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток одобрил Владимир Путин.

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#Дальний Восток #Китай #российская власть

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Комментарии
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  • Гефест

    Гефест
    51 минута назад

    Лет через 5 они сами решат где она будет находиться и как называться.

  • Демидыч

    Демидыч
    49 минут назад

    Козлову удобнее будет приезжать к другу Кожемяко

  • poponovmisha

    poponovmisha
    14 минут назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://shortly.be/miopres

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