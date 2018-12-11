Китайцев не интересует вопрос переноса столицы ДФО

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Китайский журналист Ван Дунчжэн сообщил коллегам, что «связался с несколькими друзьями, работающими в туристической отрасли в Харбине и с чиновниками из правительства Хэйхэ. Все они сказали, что не слышали об этом и этим не интересуются».

Как сообщало Амур.инфо, 10 декабря федеральные СМИ сообщили, что перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток одобрил Владимир Путин.