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Амурским школьникам рассказали об искусственном интеллекте и виртуальной реальности

Амурским школьникам рассказали об искусственном интеллекте и виртуальной реальности
Фото: Амур.инфо

Более 1 800 учащихся выпускных классов школ Благовещенска и Свободного стали участниками профориентационных встреч «Тренды "Индустрии 4.0": профессии-навыки-перспективы». Детям рассказали, какие профессиональные навыки помогут им стать более конкурентоспособными на рынке труда в эпоху цифровизации.

Классные часы в 16 образовательных учреждениях Благовещенска и Свободного провели представители СИБУРа. Эксперты рассказали ученикам 9-11 классов о том, что человечество вступает в эпоху четвертой промышленной революции, так называемой «Индустрии 4.0».

Ее главными драйверами станут: интернет вещей с сенсорами, датчиками и носимыми устройствами, способными собирать большие массивы цифровых разнородных данных; искусственный интеллект, который будет анализировать и использовать эти данные; роботизация, 3D-печать, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.

В качестве примера школьников познакомили с тем, как элементы «Индустрии 4.0» внедряются на предприятиях СИБУРа. На сегодняшний день уровень автоматизации в производствах компании превышает 80 % и является одним из самых высоких в стране. Эксперты объяснили, что автоматизация и внедрение цифровых инструментов помогают избавиться от рутинных действий, сделать работу более эффективной.

«Профессии будущего потребуют от выпускников знаний не в какой-то одной узконаправленной, а сразу в нескольких научных областях. Формат мероприятия позволяет ребятам узнать о требованиях к специалистам будущего, и уже сейчас работать над теми профессиональными компетенциями, которые в дальнейшем помогут им стать более конкурентоспособными на рынке труда», – пояснила эксперт корпоративного университета СИБУРа Анна Носкова.

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#дети

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Комментарии
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  • poponovmisha

    poponovmisha
    13 минут назад

    Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг ---- http://shortly.be/miopres

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