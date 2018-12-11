Приамурье оказалось в конце рейтинга по отсутствию вредных привычек

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В основу легли шесть показателей, характеризующих распространенность трех основных вредных привычек среди населения: алкоголизм, наркомания и табакокурение.

Как сообщает РИА Новости, при составлении рейтинга учитывались потребление табачных изделий, продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2017 году.

В итоге Амурская область оказалась лишь на 73 месте, набрав 56,4 балла. Из всех регионов ДФО выше всех по показателям отсутствия вредных привычек оказался Хабаровский край – 43 место и 68,8 балла. Далее места дальневосточных регионов распределились следующим образом: 64 место – Республика Саха (Якутия), 61 балл; 65 место – Чукотский автономный округ, 60,3 балла; 71 место – Приморский край, 57,2 балла; 73 место – Амурская область, 56,4 балла; 78 место – Забайкальский край, 51,4 балла; 80 место – Сахалинская область, 48,5 балла; 81 место – Камчатский край, 44,7 балла; 82 место – Магаданская область, 43,2 балла; 83 место – Республика Бурятия, 43,2 балла; 85 место – Еврейская автономная область, 36,5 балла.

Сообщается, что попадание в аутсайдеры регионов ДФО мало зависит от социально-экономического положения субъектов и размера зарплат проживающего в них населения. Так, последнее место занимает сравнительно бедная Еврейская АО, но перед ней идет Ямало-Ненецкий АО, который во всех экономических рейтингах, как правило, занимает первые места.

В нижней части рейтинга также прослеживается скорее географическая, а не экономическая зависимость: много регионов Сибири и Дальнего Востока. Наряду с Еврейской АО и Ямало-Ненецким автономный округ, в последнюю пятерку вошли Бурятия, Магаданская область и Камчатский край. При этом проблемные точки в каждом из них разные.

Для Камчатского края и Ямала наиболее остро стоит проблема табакокурения, о чем свидетельствует самый высокий в стране объем потребления табачных изделий на одного взрослого жителя. В Еврейской автономной области к высокому потреблению табака добавляется проблема наркомании, которая так же остро стоит и в Бурятии. Для Магаданской области, несмотря на наблюдаемые позитивные тенденции, согласно данным официальной статистики, важной является проблема потребления алкоголя.

Возглавили рейтинг по неприятию вредных привычек жители северокавказских республик. На лидирующих позициях разместились: Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания. Связывают это с тем, что для северокавказских республик характерны незначительное потребление табачных изделий и низкие объемы продаж алкогольной продукции.

Но по таким показателям, как преступления в состоянии наркотического опьянения и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами, регионы из лидирующей группы находятся в середине списка, за исключением Чечни, которая входит в первую десятку.