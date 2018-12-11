«Роскосмос» опасается, что подрядчик на строительстве Восточного обанкротится

Руководство «Роскосмоса» выразило опасения в связи со сложной финансовой ситуацией в производственно-строительном объединении «Казань», которое ведет строительство на космодроме Восточный. Ранее налоговая служба требовала объявить компанию банкротом.

ПСО «Казань» обязалось возвести стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара» на космодроме Восточный за 38,7 миллиарда рублей, однако управление ФНС по Татарстану подало иск с требованием признать объединение банкротом в связи с налоговой задолженностью в 1,96 миллиарда. В «Казани» утверждают, что компания намерена избежать банкротства, однако в «Роскосмосе» уже рассматривают вариант с оперативной заменой генподрядчика, сообщает «Коммерсант».

Непосредственным поводом для волнения руководства «Роскосмоса» стало определение Арбитражного суда Татарстана, принявшего 30 ноября заявление ФНС о признании ПСО «Казань» банкротом. Судья Михаил Аверьянов назначил заседание «по проверке обоснованности заявления ФНС» на 20 декабря, следует из документов арбитража. Сумма долга перед налоговой составляет почти 2 миллиарда рублей. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин дважды в течение прошлой недели обсуждал этот вопрос с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, а вчера в «Роскосмосе» давали объяснения представители ПСО.

В ПСО «Казань» заявили «Коммерсанту», что компания намерена избежать банкротства и договорилась о заключении мирового соглашения до введения процедуры наблюдения. Его подробности в ПСО не разглашают. В «Роскосмосе» в свою очередь официально подтвердили, что «финансовое состояние этой организации вызывает тревогу».

«Подтверждено, что в настоящий момент идет разработка рабочей документации силами 31-го государственного проектного института специального строительства Минобороны,— сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". — Отставаний по графику нет, но непринятие мер к застройщику может создать дополнительные риски».

Контракт между «Роскосмосом» и ПСО «Казань» на строительство второго старта на Восточном был подписан 3 октября, хотя изначально предложение о привлечении данной компании к работе было сформулировано еще прежней администрацией госкорпорации более года назад. Это время ушло на согласование параметров соглашения стоимостью 38,7 миллиарда рублей. Старт будет рассчитан на десять пусков в год ракет «Ангара» тяжелого и легкого классов, а окончательно работы должны быть завершены к 2022 году.

«Казань» была выбрана генподрядчиком неслучайно: за нее премьера Дмитрия Медведева лично просил Рустам Минниханов, который «весьма трепетно относится к загрузке мощностей крупнейшей республиканской строительной компании». Само ПСО принадлежит депутату Госсовета Татарстана Равилю Зиганшину, он же является директором компании. Объединение было создано в 2002 году как подразделение группы ТАИФ, которую контролирует семья экс-президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Сейчас ПСО «Казань» — крупнейший игрок строительного рынка Татарстана. ПСО занималось строительством объектов Универсиады-2013, в том числе стадиона «Казань Арена». Также ПСО «Казань» строило объекты Иннополиса, Свияжска, объекты к мундиалю в Самаре и Саранске.

Власти Татарстана банкротство ПСО не комментируют. «Компания самостоятельная, коммерческая, не имеющая отношения к государственным органам власти», – заявила «Коммерсанту» заместитель начальника пресс-службы президента республики Лилия Галимова.