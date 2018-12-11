Китай начал осваивать обратную сторону Луны: обзор прессы

Фото: CASC / China Ministry of Defense

Путин поддержал идею Олега Кожемяко; французские «желтые жилеты» требуют увеличения зарплат на 40 %; Андрей Макаревич дал интервью «Комсомольской правде». Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Полный абзац

«Российская газета» пишет, что президент России Владимир Путин в канун выборов губернатора Приморья поддержал идею Олега Кожемяко, кандидата на губернаторскую должность, о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток.

На письмо Олега Кожемяко Владимиру Путину (в этом образце эпистолярного жанра излагались аргументы в пользу переноса), президент страны наложил короткую резолюцию: «Согласен». На том я и перейду к другим материалам.

Вам статья

Под рубрикой «Громкое дело» говорится о том, что тюремное ведомство привлекло к строгой дисциплинарной ответственности начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Амурской области. Он наказан за излишне комфортные условия, созданные для участника кущёвской банды Цапков Цеповяза. Дважды внимательно перечитал текст. Так и не обнаружил ни фамилии этого руководителя, ни того, в чем заключена строгость его наказания.

Совершенно не удивившись, понимая, где живем, переключился на статью о том, что Китай начал осваивать обратную, тёмную сторону Луны. Застолбят сейчас и эту территорию, будем есть лунные помидоры.

Также в номере

На что еще стоит обратить внимание в газете. На то, что полпред Юрий Трутнев представил на Сахалине врио губернатора региона Валерия Лимаренко. Интересно, куда же денется Олег Кожемяко, если ему откажут в Приморье? Еще о том, что так называемые желтые жилеты – французы, протестующие против политики властей, окрыленные победой в борьбе за понижение цен на топливо, теперь требуют увеличения зарплат на 40 %.

Еще пишут про взятки и коррупцию (об этом несколько материалов, тема привычная, опускаю).

Напишут же такое

В «Амурской правде» тоже рассказывается о коррупции – зам начальника управления Росприроднадзора подозревается в получении 40 тысяч рублей. С такой суммы и делиться как-то стыдно. В ее получении и признаваться неприлично – коллеги засмеют.

Еще о том, что на пуск с Восточного ракеты «Союз» приедут всего 20 зевак – да и те в основном из Хабаровского края. Иностранцам же такое зрелище запрещено: не дай бог раскроют секреты.

Также в номере

Самое, пожалуй, симпатичное в «Амурке» – заметка о том, как глава Шимановска Павел Березовский собственной нижней частью спины опробовал городские горки. Одевшись потеплее и подложив под себя ледянку, он лихо скатился с зимних народных аттракционов. Судя по тому, что после спуска были сделаны замечания, собственное, культурно выражаясь, тело почувствовало недостатки.

На посошок

Завершаю обзор «Комсомольской правдой», где в первую очередь прочел интервью Андрея Макаревича. По той простой причине, что уважаю творчество этого человека (не буду перечислять его проявлений), а книгу «Мужские напитки» вообще считаю своей настольной книгой. Говорит, что он не боец с режимом, а борец с дуростью. Но она непобедима.

Поверьте, в газете еще много интересного (в том числе хорош совет выживания зимой: промочил ноги – промочи горло), но я зачитался интервью с Макаревичем, и все статьи о Путине, Украине, маньяках и Новом годе оставляю на ваше усмотрение.