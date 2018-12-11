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СМИ: уроженец Амурской области назначен начальником ГРУ

СМИ: уроженец Амурской области назначен начальником ГРУ
Фото: pressreader.com

Начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба ВС РФ впервые в современной истории назначен моряк – вице-адмирал Игорь Костюков. Об этом ТАСС сообщил источник в военном ведомстве. Костюков является уроженцем Амурской области.

«Вице-адмирал Игорь Костюков, временно исполняющий обязанности начальника ГРУ, назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ», – сказал собеседник агентства.

Костюков сменил на этой должности Игоря Коробова, умершего 21 ноября 2018 года на 63-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Собеседник агентства добавил, что министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил личный штандарт новому начальнику ГРУ.

«Вице-адмирал Игорь Костюков был назначен на должность руководителя Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ в начале декабря, министр обороны РФ уже вручил ему личный штандарт», – сказал источник. Личный штандарт символизирует верность воинскому долгу и персональную ответственность руководителя за вверенное ему подразделение.

Игорь Олегович Костюков родился в Амурской области 21 февраля 1961 года. Получил сначала военно-морское образование, затем окончил Военно-дипломатическую академию, после чего служил в Главном разведывательном управлении. Являясь одним из руководителей российской военной разведки, принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирии.

За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вице-адмиралу присвоено звание Героя России. В конце декабря 2016 года включен в санкционный список США в связи с «действиями по подрыву демократии в США», в сентябре 2018 года – в санкционный список США за вмешательства в американские выборы 2016 года.

ТАСС пока не располагает официальной информацией пресс-службы Кремля.

22 ноября Амур.инфо сообщало о назначении Игоря Костюкова и.о. начальника Главного управления Генштаба.

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#военные

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  • poponovmisha

    poponovmisha
    13 минут назад

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