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11декабря
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сегодня, 08:52 1

Туристы компании «Жемчужная река» могут взыскать убытки

Туристы компании «Жемчужная река» могут взыскать убытки
Фото: Амур.инфо

Клиенты туроператора «Жемчужная река» могут возместить убытки и компенсацию морального вреда. Информацию для туристов опубликовал Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

В связи с проблемами, возникшими с перевозкой туристов с острова Хайнань, ведомство разъяснило, что основные права туристов определены федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». К их числу относится право туриста на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта туроператором или турагентом.

В Роспотребнадзоре пояснили, что туроператор несет ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание туристу услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги. Если компания не представляет туристу подтверждения оказания каких-либо услуг, входящих в тур, турист может требовать от туроператора оказания данных услуг в обязательном порядке либо возврата денег за весь договор полностью без штрафных санкций.

Специалисты Роспотребнадзора готовы оказать необходимую юридическую помощь российским туристам для составления претензий к туроператору из-за нарушений условий туристических договоров. В случае необходимости, туристы, находящиеся на отдыхе за рубежом, могут обращаться за помощью в объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» по телефонам «горячей линии» (495) 981-51-49, 8-800-100-41-94.

Ранее Амур.инфо сообщало, что вылета из Китая ожидают около 160 человек. По информации Ростуризма, вывозить российских туристов будут самолеты авиакомпаний «ИрАэро» и «Алроса». По данным на 10 декабря, на острове Хайнань находятся 1 533 туриста «Жемчужной реки». Все они размещены в отелях и обеспечены питанием.

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#туризм

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Комментарии
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  • poponovmisha

    poponovmisha
    13 минут назад

    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/poyas

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