Туристы компании «Жемчужная река» могут взыскать убытки

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В связи с проблемами, возникшими с перевозкой туристов с острова Хайнань, ведомство разъяснило, что основные права туристов определены федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». К их числу относится право туриста на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта туроператором или турагентом.

В Роспотребнадзоре пояснили, что туроператор несет ответственность за неоказание или ненадлежащее оказание туристу услуг, входящих в туристский продукт, независимо от того, кем должны были оказываться или оказывались эти услуги. Если компания не представляет туристу подтверждения оказания каких-либо услуг, входящих в тур, турист может требовать от туроператора оказания данных услуг в обязательном порядке либо возврата денег за весь договор полностью без штрафных санкций.

Специалисты Роспотребнадзора готовы оказать необходимую юридическую помощь российским туристам для составления претензий к туроператору из-за нарушений условий туристических договоров. В случае необходимости, туристы, находящиеся на отдыхе за рубежом, могут обращаться за помощью в объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» по телефонам «горячей линии» (495) 981-51-49, 8-800-100-41-94.

Ранее Амур.инфо сообщало, что вылета из Китая ожидают около 160 человек. По информации Ростуризма, вывозить российских туристов будут самолеты авиакомпаний «ИрАэро» и «Алроса». По данным на 10 декабря, на острове Хайнань находятся 1 533 туриста «Жемчужной реки». Все они размещены в отелях и обеспечены питанием.