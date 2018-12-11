Пожар уничтожил отделение Почты России в Мазановском районе

Ночью 10 декабря в селе Маргаритовка Мазановского района горело местное отделение Почты России – одноэтажное здание. Позднее сообщение о происшествии не оставило почтовому отделению шансов – оно было уничтожено.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, на тушение пожара направлялись огнеборцы пожарного поста села Сапроново, добровольной пожарной дружины села Дмитриевка. Также в тушении помогали местные жители. Успели ли спасти почтовые отправления, пока неизвестно.

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Александр Авдеев