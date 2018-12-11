Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:45 1

Пожар уничтожил отделение Почты России в Мазановском районе

Пожар уничтожил отделение Почты России в Мазановском районе
Фото: gtrk-saratov.ru

Ночью 10 декабря в селе Маргаритовка Мазановского района горело местное отделение Почты России – одноэтажное здание. Позднее сообщение о происшествии не оставило почтовому отделению шансов – оно было уничтожено.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, на тушение пожара направлялись огнеборцы пожарного поста села Сапроново, добровольной пожарной дружины села Дмитриевка. Также в тушении помогали местные жители.

Успели ли спасти почтовые отправления, пока неизвестно.

Просмотров всего: 849

#пожары #происшествия

распечатать


Происшествия 1

В Благовещенске несколько жилых домов остались без света

сегодня, 10:48
Происшествия 1

Преподавателя из Свободного осудили за взятку
Происшествия 2

«Роскосмос» опасается, что подрядчик на строительстве Восточного обанкротится
Происшествия 2

Российских туристов начали вывозить из китайского Хайкоу
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • poponovmisha

    poponovmisha
    13 минут назад

    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/poyas

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь