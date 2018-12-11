Путин одобрил перенос столицы ДФО во Владивосток
Столицей Дальнего Востока станет Владивосток. Президент согласился с предложением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко перенести главный город Дальневосточного федерального округа из Хабаровска, сообщает «Российская газета».
«По сути дела, президент дал согласие на инициативу Кожемяко, соответственно сейчас это согласие уже в виде поручения будет реализовываться», – заявил Песков журналистам.
О возможности переноса столицы ДФО во Владивосток стали говорить еще в сентябре. Собеседники «Дождя», близкие к Кремлю, сообщали, что обсуждается идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», не выиграет во втором туре выборов главы региона, который был намечен на 23 сентября.
Позже с предложением о переносе столицы Дальнего Востока выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. «Я вообще считаю, что Владивосток должен быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим», – цитировали Кожемяко РИА Новости.
Идею поддержал полномочный представитель президента Юрий Трутнев. Однако глава Хабаровского края Сергей Фургал с этим не согласился. Жители региона собирали подписи против переноса столицы.
Просмотров всего: 2026
#Дальний Восток #российская власть