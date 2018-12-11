Путин одобрил перенос столицы ДФО во Владивосток

«По сути дела, президент дал согласие на инициативу Кожемяко, соответственно сейчас это согласие уже в виде поручения будет реализовываться», – заявил Песков журналистам.

О возможности переноса столицы ДФО во Владивосток стали говорить еще в сентябре. Собеседники «Дождя», близкие к Кремлю, сообщали, что обсуждается идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», не выиграет во втором туре выборов главы региона, который был намечен на 23 сентября.

Позже с предложением о переносе столицы Дальнего Востока выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. «Я вообще считаю, что Владивосток должен быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим», – цитировали Кожемяко РИА Новости.

Идею поддержал полномочный представитель президента Юрий Трутнев. Однако глава Хабаровского края Сергей Фургал с этим не согласился. Жители региона собирали подписи против переноса столицы.