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Путин одобрил перенос столицы ДФО во Владивосток

Путин одобрил перенос столицы ДФО во Владивосток
Фото: gelio.livejournal.com

Столицей Дальнего Востока станет Владивосток. Президент согласился с предложением врио губернатора Приморья Олега Кожемяко перенести главный город Дальневосточного федерального округа из Хабаровска, сообщает «Российская газета».

«По сути дела, президент дал согласие на инициативу Кожемяко, соответственно сейчас это согласие уже в виде поручения будет реализовываться», – заявил Песков журналистам.

О возможности переноса столицы ДФО во Владивосток стали говорить еще в сентябре. Собеседники «Дождя», близкие к Кремлю, сообщали, что обсуждается идея переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска в случае, если губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выдвинутый «Единой Россией», не выиграет во втором туре выборов главы региона, который был намечен на 23 сентября.

Позже с предложением о переносе столицы Дальнего Востока выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. «Я вообще считаю, что Владивосток должен быть столицей Дальнего Востока. Не Хабаровск, а Владивосток. Во-первых, для нас это статус. Это какие-то деньги и внимание. Мы люди гостеприимные, всех встретим», – цитировали Кожемяко РИА Новости.

Идею поддержал полномочный представитель президента Юрий Трутнев. Однако глава Хабаровского края Сергей Фургал с этим не согласился. Жители региона собирали подписи против переноса столицы.

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#Дальний Восток #российская власть

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Комментарии
Показать все (42) Обсудить на форуме
  • Kotik2011

    Kotik2011
    3 часа назад

    Лучше бы правительство РФ переехало в Красноярск))))

  • physic1

    physic1
    3 часа назад

    Конвульсии? Предвестник агонии?

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    3 часа назад

    Федеральная Кормушка едет во Владивосток, значит уверены в победе коня. Видимо остальное, дело техники.

  • Подполковник

    Подполковник
    3 часа назад

    Kotik2011

    Лучше бы правительство РФ переехало в Красноярск))))



    Лучше бы правительство РФ переехало в Магадан

  • severe

    severe
    3 часа назад

    Уже предлагали несколько лет назад перенести столицу из Москвы в Сибирь, но тогда депутаты пожаловались на то, что у них имущество в Москве и Подмосковье. Вообще железный аргумент, имущество 450 человек всяко важнее развития страны.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    3 часа назад

    Родился в СССР

    Федеральная Кормушка едет во Владивосток, значит уверены в победе коня. Видимо остальное, дело техники.



    Единственной проблемой для КОНя был Ищенко, но ее технично устранили с помощью продажных коммунистов.

    Все остальное дело техники и раздаче плюшек для народа.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    Страна дураков.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    2 часа назад

    Чем бы дети не тешилось, лишь бы не плакали.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    ХмыкСтрана дураков.


    Зато фасад красивый.

  • Karasik

    Karasik
    2 часа назад

    Привет периферийному Хабаровску!

  • добренький

    добренький
    2 часа назад

    А народ не спрашивают.Где референдум?Но есть второй вариант это болтовня перед выборами, выборы пройдут и останется все на своем месте.Долой КОНЯ.

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...да, по большому счету, похрен - каждый сам кузнец своего счастья.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    кержак

    ...да, по большому счету, похрен - каждый сам кузнец своего счастья.



    Ну да. Раньше ночь в поезде переночевал и в Хабаровске, а теперь пили в этот Владик черти сколько и неизвестно на чем, особенно во время бархатного сезона.



  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...ну посмотрим что они навыдумывают...суды могет и не перенесут....да и не велика для нас потеря...

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    собрались Путин Кожемякин и Трутнев и решили за всех жителей. Плевать они хотели на наше мнение.

  • Светослав Ильиных

    Светослав Ильиных
    2 часа назад

    а райчихинцы считают, что столицей Дальнего Востока должен быть Райчихинск! Пофигу Владивосток. Там горы, зимой движение на транспорте затруднено из-за гололеда. А у нас ровное место. И Кожемяку мы знаем как этого.... своего человека. Даешь столицу Дальнего Востока в Райчихинске!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  • full

    full
    2 часа назад

    кержак

    ...ну посмотрим что они навыдумывают...суды могет и не перенесут....да и не велика для нас потеря...



    Да тут дело не в потере даже, посмотрите, как технично имеет Едро население. Проиграли в Хабаровске выборы губернатора и теперь технично сваливают во Владик, как раз перед выборами. То есть, сделав сразу два хода - оставив конкурента без денежного потока и добавив своему кандидату очков в предвыборной гонке.

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...понимаешь,фулл - есть данность. и жить придется в этой данности

  • full

    full
    2 часа назад

    кержак

    ...понимаешь,фулл - есть данность. и жить придется в этой данности



    Дык живем, вот только с чувством, как будто в очередной раз поимели...

  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...а ты не думай об этом. думай о хорошем,на мпример как ты был с Анжелиной Джоли ...)))

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    а где же демократия? просто оборзели. доиграются в свои игры. рано или поздно доведут народ так, что французские жилеты будут детскими шалостями выглядеть.

  • БаРмалей

    БаРмалей
    1 час назад

    Владивосток!!! Пьянящий воздух! Я с тобой!

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    простому народу на перенос наплевать

  • full

    full
    1 час назад

    кержак

    ...а ты не думай об этом. думай о хорошем,на мпример как ты был с Анжелиной Джоли ...)))



    Есть и другой аспект - все эти телодвижения проведут за счет бюджета, то есть за счет людей. То есть нас поимеют за наш собственный счет. Сомнительное удовольствие,тем более, что физиономии этих ... до Джоли не дотягивают.

  • Серго Сергеевич

    Серго Сергеевич
    1 час назад

    Собаки лают, а караван идет. Плевали они на общество - затерли первоначальные выборы в Приморье и сейчас тянут Кожемяку всеми ресурсами. А нам впаривают про Украину, Сирию, Францию. Переименовать аэропорты - запросто - за несколько дней все организовали. Зато про пенсионный возраст - обратная картина. Нельзя было также опрос провести? Власть цинично прет напролом и обычный народ для нее просто не существует.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    добренький

    А народ не спрашивают.Где референдум?Но есть второй вариант это болтовня перед выборами, выборы пройдут и останется все на своем месте.Долой КОНЯ.



    Какой референдум? Народ не имеет достаточных знаний, чтоб решать такие важные вопросы. Как можно доверить толпе что-то решать? Как и про пенсии. Далее - везде. "Не референдумная это тема... Таков механизм демократии". (ц)

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Еще один город на ДВ станет более развитым, красивым и удобным. Что плохого-то? Кто нибудь почувствовал разницу до и после установления Благовещенску статуса столицы? Кто навскидку скажет, когда наш город стал столицей? Лишь бы бухтеть.

  • full

    full
    1 час назад

    Кварц

    Еще один город на ДВ станет более развитым, красивым и удобным. Что плохого-то? Кто нибудь почувствовал разницу до и после установления Благовещенску статуса столицы? Кто навскидку скажет, когда наш город стал столицей? Лишь бы бухтеть.



    Ну как же - как только троллейбусы в городе закончились, так Блага и стала столицей.

  • evgenii-456

    evgenii-456
    1 час назад

    в Читу и Улан-Уде предлагали?)))

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    full
    кержак

    ...понимаешь,фулл - есть данность. и жить придется в этой данности



    Дык живем, вот только с чувством, как будто в очередной раз поимели...


    Народ для них кормовая база. Власть ради бизнеса, бизнес ради власти и ничего личного.

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    evgenii-456в Читу и Улан-Уде предлагали?)))


    Там коммунисты не выигрывали выборы губернатора.

  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    продажные коммунисты слили выборы в Приморье

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    full
    Кварц

    Еще один город на ДВ станет более развитым, красивым и удобным. Что плохого-то? Кто нибудь почувствовал разницу до и после установления Благовещенску статуса столицы? Кто навскидку скажет, когда наш город стал столицей? Лишь бы бухтеть.



    Ну как же - как только троллейбусы в городе закончились, так Блага и стала столицей.


    Троллейбусы были актуальны, когда в моем дворе стояли две машины. Жигули и инвалидский Москвич. Сейчас на этом же месте стоят примерно 50 скажем прямо ооочень недешевых авто, которым не проехать в час пик по Калинина из-за громоздкого пустого троллейбуса. 90% горожан в личном транспорте. Еще не доросли жители столицы до понимания, что выгоднее ездить в троллейбусе и по цене, и по чистоте воздуха, и физической нагрузке. Когда-нибудь дорастут.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Кварц

    Еще один город на ДВ станет более развитым, красивым и удобным. Что плохого-то? Кто нибудь почувствовал разницу до и после установления Благовещенску статуса столицы? Кто навскидку скажет, когда наш город стал столицей? Лишь бы бухтеть.



    Благовещенск столица ДФО???



    Санитары на выход!





  • full

    full
    1 час назад

    Кварц

    full

    Кварц

    Еще один город на ДВ станет более развитым, красивым и удобным. Что плохого-то? Кто нибудь почувствовал разницу до и после установления Благовещенску статуса столицы? Кто навскидку скажет, когда наш город стал столицей? Лишь бы бухтеть.



    Ну как же - как только троллейбусы в городе закончились, так Блага и стала столицей.



    Троллейбусы были актуальны, когда в моем дворе стояли две машины. Жигули и инвалидский Москвич. Сейчас на этом же месте стоят примерно 50 скажем прямо ооочень недешевых авто, которым не проехать в час пик по Калинина из-за громоздкого пустого троллейбуса. 90% горожан в личном транспорте. Еще не доросли жители столицы до понимания, что выгоднее ездить в троллейбусе и по цене, и по чистоте воздуха, и физической нагрузке. Когда-нибудь дорастут.


    Старая она уже, баба Валя, не успеет дорасти.

  • Рыыыж

    Рыыыж
    59 минут назад

    Одобряю одобряю) Владивосток повеселее)

  • Maikl

    Maikl
    48 минут назад

    Что принципиально поменяется для жителей ДВ..? Да ни чего...

    Из подобных инициатив: переименование милиции в полицию и т.п.

  • троль здесь

    троль здесь
    37 минут назад



    Путин одобрил перенос столицы ДФО во Владивосток



    когда коту делать нечего он..

  • Мира

    Мира
    30 минут назад

    Власть играет в свои, ВЕЛИКИЕ игры, и плевать они хотели на народ.Они даже не понимают наши чаяния, потому, что наверх идут очень хорошие отчеты о высокой народной зарплате

  • Туж2

    Туж2
    26 минут назад

    Столица автоматически переходит в Васюки. во Владивосток. Сюда переезжает правительство. Васюки Владивосток переименовываются в Нью-Москву, а Москва...

    З.Ы. Как то так...

  • poponovmisha

    poponovmisha
    14 минут назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/miopres

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