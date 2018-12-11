Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: успехи амурских пловцов

В дневном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» поговорят об успехах амурских пловцов и развитии плавания в Благовещенске. Гость: директор детско-юношеской спортивной школы № 1 Нелли Болдырева и старший тренер школы Роман Узлов.

В программе принимают участие призеры и победители дальневосточных и всероссийских соревнований Арина Файрузова и Иван Блинов.

Ведущий: Алексей Воскобойников. Ведущие дневного эфира: Михаил Митрофанов, Алексей Воскобойников.

В вечернем эфире состоится премьера программы «Слава блогу!» Гость студии: популярный блогер священник Святослав Шевченко. Ведущая: Татьяна Удалова.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».