Восточный гороскоп на 11 декабря: день Огненного Быка

Фото: Астролог: Елена Войтович

Природный образ дня можно сравнить с горящими углями, разбросанными в поле. Неподготовленный человек не сможет по ним пройти.

Сегодня лучше заняться избавлением от старых и ненужных вещей, разорвать отношения, которые давно себя изжили. Можно провести процедуры очищения, сесть на диету или сходить в баню. Можно уволиться с нелюбимой работы и разорвать контракт. Следите за своими действиями и поступками, не совершайте плохих дел. В скором времени, они могут обернуться против вас. День не подходит для приобретения животных. Брак, заключенный в такой день может привести к ранней кончине одного из супругов.

Энергии дня сталкиваются с представителями знака Козы. Бык дня и Коза могут «сцепиться рогами». Столкнулись два упрямых животных, которые не хотят друг другу уступать. День провоцирует возникновение конфликтных ситуаций. Контролируйте то, что говорите, любая небрежно брошенная фраза может стать причиной большого конфликта. Козочкам, следует быть максимально внимательными на дорогах, день увеличивает ДТП, падения, ушибы, удары. Занятия экстремальными видами спорта перенесите на другой день. Хирургические вмешательства не рекомендуются. День все множит и вскрывает Хранилища – получение внезапной суммы денег, выигрыш, наследство, премия, разовая выплата. Но день, как может быстро, что- то дать, так и не менее быстро забрать.

У Дракончиков события множатся, поэтому постарайтесь приумножать только хорошее. ЖКТ и голова сегодня уязвимы, контролируйте свое питание. День вскрывает Хранилища, есть вероятность встречи людей из прошлого, о которых вы давно забыли. Хирургические вмешательства и прыжки с парашютом запрещены.

У Лошадок день пойдет не по плану.

Змеям, Петухам и Быкам день помогает в раскрытии творческого потенциала.

Тигры становятся более привлекательными для противоположного пола, используйте этот день для общения. В такой день можно разводиться.

Петухи могут почувствовать ослабление здоровья. У вас сложилась комбинация «борьбы» за что-то придется побороться.

Тиграм день приносит символ получения внезапной травмы, будьте максимально аккуратными и внимательными на дорогах.

Свинки, не начинайте проекты, от которых вы планируете получить быстрый результат. День хоронит начинания. Есть вероятность кого-то или что-то потерять.

Собаки, рожденные в июле, и Козы, рожденные в октябре – вы попадаете в группу риска! Не стоит брать кредиты или давать деньги в долг, возникнут сложности с их возвращением. Не стоит подвергать свое здоровье риску. День провоцирует конфликтные ситуации, ДТП, падения, ушибы. Если вы летите на самолете, следует быть готовым к разным форс-мажорным ситуациям. Не лучший день для начала путешествий.

Астролог: Елена Войтович