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сегодня, 01:00 2

Гороскоп на 11 декабря: Рыб ждет новое знакомство, Весы окажутся в непредвиденной ситуации

Гороскоп на 11 декабря: Рыб ждет новое знакомство, Весы окажутся в непредвиденной ситуации

Восход Солнца: 08:19
Заход Солнца: 16:26
Солнце в Стрельце.

Овен. Этот день не обещает каких-либо судьбоносных перемен. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела.

Телец. В первой половине дня Вам лучше действовать по обстоятельствам, умерить аппетиты и не штурмовать новые высоты в надежде на чудо. Не стоит преувеличивать степень своего влияния на ситуацию и пытаться выжать из людей больше, чем они готовы вам предложить.

Близнецы. Близнецы вдруг вспомнят о любимом хобби, которое дает заряд бодрости и вдохновение. Вы даже привлечете к творческому процессу маленьких членов семьи.

Рак. Звезды советуют срочно отправляться в тренажерный зал, чтобы потянуть фигуру и скинуть лишние килограммы.

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Лев. Вы найдёте смелые и неожиданные решения, как в работе, так и в любви. Вашему терпению и рвению можно только позавидовать!

Дева. Звезды советуют сегодня расписать бюджет, а также отложить деньги на срочные покупки.

Весы. Сегодня Весы могут оказаться в непредвиденной, но отчасти знакомой ситуации. Весы-экспериментаторы и неформалы сами напросятся на приключения.

Скорпион. Скорпионы сегодня будут довольны всем, что произойдет в их жизни. Немало интеллектуальной работы навалится на вас после полудня.

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Стрелец. Период располагает к неспешному выполнению дел. Тем не менее вам придется справляться не только со своей нагрузкой, но и окружить заботой близких людей.

Козерог. Вам нужно сбросить все тяготы и проблемы минувших дней. Самое время получить вдохновение от грядущего Нового года. Черпайте настроение и радуйтесь тому, что Вас окружает.

Водолей. Даже те идеи и мысли, которые на первый взгляд могут показаться нереальными, скоро обретут фундамент.

Рыбы. Звезды обещают, что именно с этого дня вас будет переполнять чувство нежности и любви. Новые планы потребуют от вас активности, расширения круга знакомств, установления деловых контактов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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#гороскоп #гороскоп на день

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Комментарии
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  • poponovmisha

    poponovmisha
    14 минут назад

    Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://gg.gg/poyas

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