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10 декабря 2018, 23:20 2

Российских туристов начали вывозить из китайского Хайкоу

Российских туристов начали вывозить из китайского Хайкоу
Фото: kazanfirst.ru

Авиакомпания «ИрАэро» начала вывозить россиян из китайского аэропорта Хайкоу. Первый самолет с туристами, отдыхавшими на курорте Хайнань, вылетит в Казань.

Заместитель гендиректора авиакомпании по общим вопросам Сергей Крупнов пояснил, что для вывоза туристов создан антикризисный штаб, пишут «Вести».

Проблема с туристами возникла из-за того, что туроператор «Жемчужная река» задолжал авиакомпании за осуществление чартерных рейсов более 2 миллионов 300 тысяч долларов, сообщает ТАСС. При этом авиакомпания, начиная вывозить туристов из Китая, понимает, что за это «Жемчужная река» им уже не заплатит.

Росавиация заявила, что главная задача авиакомпании сейчас – это вывоз туристов. С ситуацией руководитель Росавиации Александр Нерадько предложил разбираться после того, как россияне вернутся с курорта домой.

«ИрАэро» из-за долгов приостановила полеты на китайский остров Хайнань в города Санья и Хайкоу. При этом в туркомпании «Жемчужная река» заявили, что долгов перед авиаторами не имеют.

С 8 декабря вылета в Россию из Китая ждут более полутора тысяч туристов. В ожидании вылета они находятся в своих отелях. Ростуризм выступил с инициативой проведения совещания, на котором будет обсуждаться сложившаяся ситуация.

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#Китай #происшествия #туризм

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Комментарии
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  • poponovmisha

    poponovmisha
    13 минут назад

    Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://gg.gg/blodoka

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