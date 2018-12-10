Амурская область попала во второй этап отключений аналогового телевещания

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Минкомсвязи опубликовало график отключений аналогового телевещания. Первый этап начнется 11 февраля 2019 года. О этом говорится в опубликованном на сайте ведомства графике. Амурская область попадает под отключение во втором этапе.

Как сообщает РБК, первыми отключат Магаданскую, Пензенскую, Рязанскую, Тульскую, Ульяновскую и Ярославскую области, а также Чечню.

Второй этап стартует 15 апреля. В это время отключения коснутся Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Московской, Новгородской, Сахалинской и Тюменской областях, а также Москвы, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Ставропольском крае и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Третий этап станет самым крупным по числу регионов и начнется 3 июня, когда отключать аналоговое вещание начнут во всех оставшихся регионах.



Первым регионом России, где было отключено аналоговое вещание, стала Тверская область. Это произошло 6 декабря 2018 года.

В Минкомсвязи отметили, что в указанные даты на экранах будет транслироваться сообщение о переходе на цифровое ТВ. Через неделю передатчики отключат.

О том, что правительство объявило о поэтапном переходе с аналогового на цифровое вещание СМИ сообщили 15 ноября. В число бесплатных каналов, которые будут доступны в цифровом формате, входят «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, «Петербург — Пятый канал», «Культура», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр», РЕН ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», «Пятница», «Звезда», «Мир», ТНТ, «Муз-ТВ».

Госсубсидия, предусмотренная каналам, инфраструктура которых построена за госсчет, составляет 7,1 миллиарда рублей. Остальные каналы должны будут заплатить за переход 1,3 миллиарда каждый.

Инфраструктура для цифрового вещания уже подготовлена и нацелена на охват 98,1 % населения страны. Чтобы обеспечить цифровым телевидением оставшихся граждан, которые проживают в труднодоступных районах, правительство хочет обязать спутниковых операторов передавать сигнал бесплатно. 29 ноября в Госдуму был внесен соответствующий законопроект. Сами крупнейшие спутниковые операторы попросили власти компенсировать им затраты.

Как сообщало Амур.инфо, несмотря на повсеместную цифровую революцию, в 50 поселков Амурской области «цифра» не придет. В основном это небольшие села в Архаринском, Зейском, Магдагачинском, Мазановском, Селемджинском, Сковородинском и Тындинском районах. В их числе также Грязнушка Благовещенского района и северные поселки: Огоджа, Коболдо, Стойба, Усть-Нюкжа. В целом в «слепой» зоне проживают 12 тысяч человек. Людям рекомендуют за свой счёт купить спутниковые тарелки. Малоимущим затраты планируется компенсировать.