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сегодня, 19:20 0

Замерзающих цирковых лошадей повезли во Владивосток

Замерзающих цирковых лошадей повезли во Владивосток
Фото: www.ridus.ru

Цирковые лошади, которые несколько дней мерзли в районе поселка Ерофей Павлович Сковородинского района, отправились во Владивосток. Фургон зацепили тягачом. Но на месте остался багаж, который также необходимо вывезти.

«У нас 15-го числа премьера. Народ, увидев все это в интернете, будет требовать лошадей. А мне не во что их одеть и себя тоже. Потому что фургон с багажом, с костюмами остался в Сковородинском районе. Водитель не успеет к нужной дате вернуться за багажом и привезти его к нам», – рассказал владелец лошадей, артист Росгосцирка Виктор Евтехов.

Артист надеется на помощь неравнодушных граждан. Желающие помочь могут позвонить по номеру: +7-917-322-73-63.

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#животные #происшествия

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