Замерзающих цирковых лошадей повезли во Владивосток

«У нас 15-го числа премьера. Народ, увидев все это в интернете, будет требовать лошадей. А мне не во что их одеть и себя тоже. Потому что фургон с багажом, с костюмами остался в Сковородинском районе. Водитель не успеет к нужной дате вернуться за багажом и привезти его к нам», – рассказал владелец лошадей, артист Росгосцирка Виктор Евтехов.

Артист надеется на помощь неравнодушных граждан. Желающие помочь могут позвонить по номеру: +7-917-322-73-63.