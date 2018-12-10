Глава Свободного вмешался в ситуацию с водоснабжением в Северном микрорайоне

В Северном микрорайоне в минувшие выходные ухудшилась ситуация с водоснабжением. Порывов, как определили коммунальщики, нет, было принято решение о замене глубинного насоса. «Вопрос не проработан! Почему ждали понедельника и не начали работу на выходных? Что мешало? Чем занимались сотрудники "Аква-ДВ", когда люди без воды сидели? Температура наружного воздуха 22 градуса, техника вполне может работать, про гидравлику мне рассказывать не нужно. Руководителю "Аквы" Трутневу оформляйте от администрации официальную претензию, и к вечеру жду от него почасовой график работ по устранению ситуации. 11 декабря к вечеру работа должна быть выполнена», – дал задание глава начальнику управления по ЖКХ и благоустройству Андрею Сухоруких.

Подвоз воды, по информации Андрея Сухоруких, осуществлялся в субботу с 19:00 до 20:00, в воскресенье – с 17:00 до 19:00. В понедельник-вторник вода, как заверил начальник управления по ЖКХ и благоустройству, будет в водопроводных кранах. Причиной проблемы стало устаревшее оборудование. Глубинный насос, вырабатывавший шесть кубометров воды в час, заменят на 16-кубовый, что значительно улучшит водоснабжение Северного микрорайона.

Также говорили на совещании о ледовом городке и катках. Для строительства новогоднего городка на центральной площади города начали вырезать лёд на водоёмах. 11 декабря начнётся завоз ледяных заготовок на площадь. Вечером в понедельник заместитель главы города по социальной политике Олег Овчаренко встретится на площади с подрядчиком и обсудит размещение фигур и горок в соответствии с проектом.

Также глава города держит под личным контролем заливку катков. На текущей неделе Владимир Константинов запланировал проехать по всем адресам, где залиты ледяные поля, в том числе и на стадион «Торпедо», и проверить работу на качество.

Под контролем остаётся и работа перевозчиков. «Пласт тяжёлый, но надо его тоже поднимать, – сказал своему заместителю по развитию местного самоуправления Владимиру Владимирову глава. – Перевозчики должны понимать, что за ними контроль жёсткий, причём не на звонке, а на деле. Никакие уловки не пройдут. Мы для людей, а не люди для нас.»

Андрею Сухоруких дано задание до конца недели представить итоги ревизии остановочных пунктов – до пятницы необходимо выверить, где нужны дополнительные меры для эффективного выполнения работ по размещению информации о движении маршрутов.