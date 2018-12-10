Депутаты Белогорска поддержали решение КЧС о закрытии путепровода

Глава Белогорска Станислав Мелюков вновь рассказал депутатам о ситуации с путепроводом, проходящим над Транссибом и соединяющим центр города с микрорайоном Транспортный. Он напомнил, что движение через путепровод будет перекрыто с 6 утра 12 декабря. Решение об этом принято комиссией по ЧС.

Депутаты единогласно поддержали решение КЧС о закрытии путепровода на время проведения ремонтных работ, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Администрация города направила письма в десяток проектных институтов, получены ответы, не все утешительные, – рассказал Станислав Мелюков. – Часть из них могут приехать в Белогорск для проведения обследования путепровода в течение 3-4 месяцев. Ведутся переговоры и с Хабаровским институтом. Нам необходимо удостоверится в том, что выводы эксперта, проводившего обследование, соответствует реалиям. Есть мнение, что он с запасом принял решение о том, что путепровод находится в аварийном состоянии».

На проведение дополнительного обследования потребуется ориентировочно более 700 тысяч рублей и около двух недель. Пока ведется работа по укреплению аварийной опоры № 3 путепровода. Для этого экспертом разрабатывается новое проектное решение с учетом мнения представителей железной дороги и строителей. Конструкция будет выполнена из железобетона и металла. По словам эксперта, временная конструкция позволит эксплуатировать путепровод, пока не будет готово проектное решение по укреплению ригелей всех опор путепровода.

Глава города рассказал, что за раскрытием трещин на путепроводе Белогорска установлено наблюдение. Смонтированы маячки, показания снимаются в ежедневном режиме и передаются эксперту. Параллельно, не дожидаясь окончательного проектного решения, организован подвоз необходимых материалов для строительства временного укрепления опоры. Для сокращения времени производства работ будет привлечено несколько строительных организаций.

«С 12 декабря проезд по путепроводу будет открыт только для автомобилей экстренных служб и небольшая категория автомобилей по спецпропускам, – подчеркнул Станислав Мелюков. – Желающих получить пропуски много. Отмечу, я со всеми белогорцами буду по путепроводу ходить пешком».

Глава города также рассказал о том, что администрация Белогорска готовится к процессу передачи путепровода над Транссибом в собственность РЖД.

«Понимаю, что с закрытием путепровода будут неудобства, – отметил Станислав Мелюков. – Постараемся за две недели временную конструкцию по укреплению опоры № 3 построить».