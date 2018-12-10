Благовещенка убила собутыльника ударом ножа в сердце

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, ранее не судимой, обвиняемой в убийстве. Женщина поссорилась с собутыльником и ударила его ножом в сердце. Мужчина скончался.

Как сообщается на сайте горсуда, в июле 2018 года в помещении летней кухни около дома по улице Мостовой в ходе распития спиртных напитков между женщиной и ее приятелем возникла ссора. Мужчина начал оскорблять женщину и нецензурно выражаться, а также два раза ударил приятельницу рукой по голове и лег на диван.

Женщина взяла со стола нож с длиной клинка 16 сантиметров, подошла к собутыльнику и, с силой нанеся удар ножом в сердце, вынула нож из раны. Потерпевший в этот же день умер в Амурской областной клинической больнице от обильной кровопотери.

В судебном заседании подсудимая свою вину в предъявленном ей обвинении признала частично, отрицая наличие умысла на убийство и выразив несогласие с юридической квалификацией её действий. От дачи показаний отказалась.

При этом на предварительном следствии она рассказала, что после удара бросила нож на тот же стол, где и взяла. Затем в дом вошёл другой мужчина, который, увидев раненого, подбежал к нему и, взяв с дивана покрывало, стал закрывать рану, делать искусственное дыхание и параллельно вызывать скорую со своего телефона. Женщина, как следует из показаний, тоже начала оказывать помощь пострадавшему: держала покрывало на его ране, чтобы он не потерял много крови.

«Суд признает смягчающими наказание обстоятельствами: фактическое признание вины и раскаяние в содеянном, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления путем дачи подробных и признательных показаний, противоправное поведение потерпевшего, явившегося поводом для преступления; совершение иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, путём оказания ему первой медицинской помощи. Обстоятельством, отягчающим наказание подсудимой, суд признает нахождение ее в момент совершения преступления в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя», – сообщается на сайте суда.

В итоге женщину приговорили к 7 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.