Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:40 7

Врачам и учителям могут запретить принимать подарки

Врачам и учителям могут запретить принимать подарки
Фото: www.parents.ru

Антикоррупционные стандарты могут распространиться на врачей, учителей и других служащих организаций, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления. Для таких работников будет действовать запрет на получение любых подарков, кроме цветов и канцелярской продукции.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости директор департамента развития государственной службы Минтруда Дмитрий Баснак.

Баснак сообщил, что в конце ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, который распространит антикоррупционные стандарты на работников ряда должностей в организациях, подведомственных госорганам субъектов и органам местного самоуправления. Сейчас такие стандарты распространены только на федеральных служащих.

По словам Баснака, сюда войдут учреждения, предприятия, структуры, которые финансируются из бюджета. «Например, почти все учреждения здравоохранения и образования. Также предусматривается распространение стандартов на организации, которые созданы и контролируются государственными корпорациями», – пояснил он.

Как рассказал Баснак, на всех работников этих организаций предлагается распространить «запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе бюджетных учреждений – то есть это касается и врачей, учителей». К таким работникам предъявят и требования о необходимости сообщать работодателю о возникновении конфликта интересов и о фактах склонения к коррупции. Баснак добавил, что популярная у пациентов практика благодарить врачей коньяком является сомнительной.

Сейчас для учителей и врачей действует статья 575 Гражданского кодекса, в которой прописано, что работникам культуры, образования, здравоохранения нельзя дарить подарок дороже 3 тысяч рублей. Таким образом, в случае, если законопроект будет принят, вообще нельзя будет дарить подарки, кроме цветов, канцелярской печатной продукции или ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения, награды от работодателя или вышестоящей организации.

За нарушение работникам грозит дисциплинарная ответственность, предусмотренная Трудовым кодексом. «Замечание, выговор или увольнение - останется на усмотрение работодателя. Всегда нужно соблюдать баланс интересов как работника, так и работодателя. Если никакой коррупционной составляющей нет, то и увольнять, по нашему мнению, по общему основанию нецелесообразно», – сказал Баснак.

Собеседник агентства сообщил, что кроме запрета на дарение подарков, предусматривается подготовка перечня должностей в организациях, замещение которых связано с коррупционным риском. По общему правилу, это должности руководителей, главных бухгалтеров и должности, связанные с осуществлением финансово-хозяйственных полномочий.

Для них будут более серьезные запреты, ограничения и обязанности: например, надо будет представлять сведения о доходах и расходах; будет запрещено заниматься предпринимательской деятельностью без согласия работодателя. Согласие работодателя потребуется и для участия в деятельности органов управления и контроля иной коммерческой организации.

Кроме того, такие работники будут не вправе осуществлять трудовую деятельность в случае близкого родства или свойства, если осуществление трудовой деятельности связано с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.

Им будет запрещено и осуществление оплачиваемой деятельности, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

Просмотров всего: 1036

#закон

распечатать


Общество 1

48 уголовных дел по фактам коррупции возбудили в Приамурье
Власть 28

Российских владельцев смартфонов хотят обязать платно регистрировать гаджеты
Общество 35

Мэр Тынды: претенденты на «золотые парашюты» обратились в суд
Происшествия 11

Главу амурского УФСИН привлекли к ответственности после истории с Цеповязом
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    4 часа назад

    Самых главных коррупционеров выявили!!!

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    3 часа назад

    чтоб они совсем ничего кроме картошки не жрали. Так хоть иногда благодарные пациенты бутылку вискаря принесут или торт с цветами.

  • Леонидова

    Леонидова
    3 часа назад

    Обсуждая проблемы медицины с наркомздравом СЕМАШКО,

    Сталин сказал:

    Надо врачам дать чисто символическую зарплату, хорошего врача народ сам прокормит, а плохие нам не нужны...(с)

  • холостяк

    холостяк
    3 часа назад

    Врачи бывают разные как и взятки. Детскому врачу и коробки конфет можно. А вот в род дом вряд ли откупишся…..

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 часа назад

    Маразм крепчает, в верхних "эшелонах власти"...

  • Vladimir28rus

    Vladimir28rus
    2 часа назад

    Когда-же дебилы прекратят страной управлять?

  • Di

    Di
    2 часа назад

    Так все же возмущались по поводу подношений учителям и врачам, а сейчас это оказывается всем нравилось? )

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь