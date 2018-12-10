В честь 25-летия Конституции РФ в Приамурье пройдет более 500 мероприятий

В Амурской области отметят 25-летие Конституции РФ. Основная часть конкурсов, акций, квестов, выставок, концертов пройдет 12 декабря. Некоторые мероприятия, приуроченные к дате, в регионе уже проводятся. Некоторые проведут после 12 декабря.

Одной из первых тематических выставок стала книжная экспозиция «Основной закон нашей жизни», она открылась 5 декабря в библиотеке села Чигири Благовещенского района. 7 декабря в библиотеках Белогорска начали работу выставки «Учусь быть гражданином».

Также в школе-интернате № 7 прошло родительское собрание «Ответственное родительство»; в Амурском кадетском корпусе – конкурс сочинений «История Конституции – основа демократии в России»; в коррекционной школе города Свободного ребята подготовили работы для выставки «Я люблю тебя, Россия». Во всех образовательных организациях области проходят открытые уроки и классные часы, на которых школьникам и студентам рассказывают о содержании Конституции РФ, истории ее происхождения и значимости для общества.

12 декабря в библиотеке имени Чехова школьники старших классов сойдутся в турнире знатоков «Знаешь ли ты Конституцию», подобные интеллектуальные игры пройдут по всей области.

Не останется в стороне и молодежь области. Самое крупное мероприятие, посвященное Дню Конституции, состоится 14 декабря. В актовом зале Амурского госуниверситета запланировано проведение дискуссионной площадки «Диалог на равных». На вопросы студенческой молодежи ответят представители Законодательного собрания Амурской области, избирательной комиссии региона и ОНФ.

«Цель проекта – наглядно показать студентам на примере успешных и известных людей, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе», – прокомментировали в отделе молодежной политики министерства образования и науки Амурской области.

Подготовился к юбилею главного закона страны и Амурский областной краеведческий музей. В программу «Я – гражданин России!», которая стартует 12 декабря, войдет передвижная выставка «Государственные символы России», тематическая экскурсия по выставке, интерактивное мероприятие для детей «Государственные символы России: что они означают?», показ документального фильма «Основной закон» (об истории принятия Конституции Российской Федерации), сообщает региональное правительство.