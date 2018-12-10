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10декабря
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сегодня, 18:00 0

Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: юные волонтеры на селе

Тема утреннего «Эха Москвы в Благовещенске»: юные волонтеры на селе

В утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» речь пойдет о том, чем занимаются юные волонтеры на селе и как они могут повлиять на развитие добровольчества на всероссийском уровне.

Гости: куратор местного отделения российского движения школьников Бурейского района Елена Полякова, активист Российского движения школьников Елизавета Кирпач (Бурейская школа) и победительница регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец-2018» в номинации «Дети» Алина Чалкина.

Интервью записала Екатерина Кузьмина. Ведущие эфира: Алексей Воскобойников и Нино Кохреидзе.

Утренний эфир «Эха» вещает с 7:00 до 9:00 (по будням) и с 9:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «Эхо Москвы в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».

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