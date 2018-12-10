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Пьяный водитель такси, попавший в аварию в Благовещенске, ехал не по заданию фирмы

Пьяный водитель такси, попавший в аварию в Благовещенске, ехал не по заданию фирмы
Фото: ИА «Сканер»

Сервис заказа такси «Максим» прокомментировал ситуацию с серьезной аварией в Благовещенске, в которой участвовал автомобиль такси. Как стало известно, водитель, находившийся за рулем этой машины, был нетрезвым и к тому же лишенным водительских прав.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в районе перекрестка улиц Красноармейской и Батарейной опрокинулся легковой автомобиль такси. Машина едва не угодила в глубокую яму – в том месте ведутся земляные работы.

Как уточнили в ГИБДД, пострадавшим автомобилем управлял мужчина, лишенный права управления транспортным средством. Кроме того, он был нетрезв.

«В момент ДТП водитель не выполнял заказ сервиса "Максим", он ехал по своим делам. Нет никаких оснований связывать происшествие с профессиональной деятельностью водителя и сервисом. Данный водитель заблокирован в системе до выяснения обстоятельств происшествия», – уточнили в отделе по связям с общественностью сервиса заказа такси «Максим».

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#ДТП #происшествия #транспорт

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