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сегодня, 17:39 1

На сайте ФНС России теперь можно оплатить налоги за третьих лиц

На сайте ФНС России теперь можно оплатить налоги за третьих лиц
Фото: centraudit.com

ФНС России запустила сервис «Уплата налогов за третьих лиц». Он дает возможность быстро и правильно подготовить документы для уплаты налога за третье лицо и произвести ее.

На странице сервиса сначала необходимо ввести информацию о лице, осуществляющем платеж: заполнить ФИО и ИНН. Если есть сформированный налоговым органом платежный документ с указанным в нем индексом, можно ввести этот индекс и сразу перейти к оплате. Если же такого документа нет, то необходимо будет заполнить соответствующие данные о лице, обязанность по уплате налогов которого исполняется.

Сервис максимально автоматизирован и содержит информационные подсказки, позволяющие корректно заполнить платежку и своевременно уплатить налоги, рассказали в амурском управлении ФНС.

Уплата налогов за третье лицо была разрешена иным лицам федеральным законом от 30.11.2016 № 401-ФЗ, который внес изменения в положения статьи 45 части I Налогового кодекса РФ. Эта норма расширила права плательщиков, разрешив выполнять налоговые обязательства женам за мужей, детям за родителей и так далее. Юридические лица также могут перечислять налоги со своего счета за другие организации, а руководители вправе погашать налоговые обязательства компании за счет своих средств.

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#налоги

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