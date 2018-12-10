Благовещенка отсудила у АКС компенсацию после того, как ее такси попало в открытый люк

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Жительница Благовещенска сумела отсудить компенсацию морального вреда у АО «Амурские коммунальные системы» за происшествие, которое случилось 20 января 2018 года. В тот день горожанке был причинен вред здоровью. Это произошло из-за того, что машина такси, на которой ехала женщина, угодила в открытый канализационный люк.

Согласно клиническому диагнозу, женщина получила ушибленную рану межбровной области, перелом передне-верхней стенки левой верхнечелюстной пазухи, перелом нижней стенки левой орбиты.

«В соответствии с приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168 в функции организаций водопроводно-коммунального хозяйства входит содержание в исправном состоянии сооружений, коммуникаций и оборудования, осмотр систем водоснабжения и канализации на предмет технического состояния колодцев, наличия плотности прилегания крышек, целостности люков, крышек. В результате ненадлежащего осуществления обязанностей акционерным обществом "Амурские коммунальные системы" по содержанию в исправном состоянии канализационных колодцев гражданке был причинен вред здоровью», – пишет прокуратура Амурской области.

Женщина обратилась в Благовещенский городской суд, потребовав взыскать с АО «АКС» компенсацию морального вреда. В рассмотрении гражданского дела участвовал прокурор, который поддержал требования горожанки. Суд поддержал благовещенку и взыскал в ее пользу с АКС 10 тысяч рублей.