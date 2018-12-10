Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:29 0

На штаб общевойсковой армии в Белогорске «напали террористы»

На штаб общевойсковой армии в Белогорске «напали террористы»
Фото: structure.mil.ru/structure/okruga/east/news.htm

В соединениях и частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, состоялись проверки подразделений по противодействию терроризму. В мероприятиях было задействовано около 600 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Проведена комплексная тренировка по отражению нападения на органы управления объединения. Условной атаке террористов подвергся штаб общевойсковой армии в Белогорске.

Нападавшие провели попытку прорыва на территорию штаба, но были заблокированы на КПП. В результате молниеносной атаки входящие в состав групп противодействия терроризму разведчики обезвредили нападавших и освободили заложников.

«В общевойсковой армии уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся внезапно по различным сценариям. В роли условных террористов выступают военнослужащие других воинских частей», – рассказали в пресс-службе ВВО.

Просмотров всего: 269

#военные

распечатать


Общество

В Китае почтили память советских воинов, освобождавших страну
Общество 1

Курсанты ДВОКУ участвуют в виртуальных боях на модернизированных танках-тренажерах
Общество 16

Тестирование ВВО показало, что 99 % призывников пошли служить с желанием
Общество

Амурская команда «Осторожно, ДВОКУ» стала третьей в финале армейской лиги КВН (фото)

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь