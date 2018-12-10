На штаб общевойсковой армии в Белогорске «напали террористы»

В соединениях и частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономии, состоялись проверки подразделений по противодействию терроризму. В мероприятиях было задействовано около 600 военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

Проведена комплексная тренировка по отражению нападения на органы управления объединения. Условной атаке террористов подвергся штаб общевойсковой армии в Белогорске.

Нападавшие провели попытку прорыва на территорию штаба, но были заблокированы на КПП. В результате молниеносной атаки входящие в состав групп противодействия терроризму разведчики обезвредили нападавших и освободили заложников.

«В общевойсковой армии уделяется большое внимание постоянной боеготовности групп антитеррора. Тренировки проводятся внезапно по различным сценариям. В роли условных террористов выступают военнослужащие других воинских частей», – рассказали в пресс-службе ВВО.