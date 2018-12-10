На Александра Ревву подали иск на 4 миллиона рублей

Сочинский певец Руслан Кагарманов подал в суд на актера Александра Ревву, обвинив в плагиате его песни. Однако Ревва не намерен вступать в спор с малоизвестным исполнителем.

В конце июня общественность потрясла новость о том, что Александра Ревву обвинили в плагиате. Юморист якобы позаимствовал мотивы песни малоизвестного артиста из Сочи, когда работал над популярной композицией под названием «Чика». Об этом во всеуслышание заявил сам «потерпевший» Руслан Кагарманов.

Мужчина собрал «доказательства» плагиата Реввы и отправился в суд. С тех пор прошло почти полгода, однако желаемого сочинец так и не добился, в связи с чем перешёл к конкретным угрозам в адрес Александра, требуя 4 миллиона рублей компенсации.

В Сочи уже пять раз переносили слушание суда по данному делу в связи с неявкой Александра Реввы. Между тем была проведена экспертиза, которая, как утверждает музыкант, доказывает, что песня «Чика» на 80 % содержит заимствования из его произведения. В то же время неявка Реввы в суд не позволяет привлечь его к ответу и взыскать требуемую сумму.

Раздражённый Кагарманов на камеру заявил, что готов на всё ради защиты своего творчества. «Я по-любому тебя выцеплю», – заявил музыкант.

На то, что ему угрожают расправой и требуют 4 миллиона рублей, Александр ответил, что не собирается опускаться до уровня «этих людей» и нанял охрану, задачей которой является ограждение его самого и его семьи от всякого рода злоумышленников. Как известно, ещё в начале данной истории Ревва опроверг свою причастность к плагиату, заявив, что Кагарманов просто пытается раскрутить своё имя за его счёт, сообщает VistaNews.ru.