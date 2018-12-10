Автомобилям ограничили движение возле столовой БГПУ

В апреле 2018 года, когда тему движения автомобилей за педуниверситетом подняли читатели Амур.инфо, администрация города сообщала: «Участок улицы Краснофлотской возле столовой БГПУ является проезжей частью, несмотря на то, что там лежит плитка. Пешеходная зона там предусмотрена только вдоль парапета набережной. Поэтому в той зоне, о которой говорят горожане, преимущество имеют водители, а не пешеходы».

Эта информация удивила многих пешеходов, жаловавшихся на водителей, которые использовали выложенную тротуарной плиткой дорожку для проезда. Люди были уверены, что это зона для них.

Теперь же права водителей на этой территории ограничили. Там появился знак 3.2 «Движение запрещено», который запрещает движение транспортных средств в обоих направлениях. Но при этом запрет ложится не на все автомобили. Действие знака не распространяется на маршрутные транспортные средства; автомобили, управляемые инвалидами I и II групп (со знаком «Инвалид»); автомобили, перевозящие инвалидов I и II групп или детей-инвалидов (со знаком «Инвалид»). Также под запрет не попадают автомобили федеральной почтовой связи (с белой диагональной полосой); транспортные средства, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне и транспортные средства, которые обслуживают граждан или принадлежат гражданам, проживающим или работающим в обозначенной зоне.

Перечисленные выше автомобили могут беспрепятственно передвигаться по улицам, где стоит знак 3.2.