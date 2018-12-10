Амурские спасатели десантировались с летящего вертолета без парашютов (видео)

Амурские спасатели тренировались десантироваться без парашютов с вертолета, зависшего в воздухе на высоте 25 метров. Практические занятия у спасателей ДВРПСО прошли в воскресенье, 10 декабря, в рамках подготовки к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации в Приамурье.

«После прохождения и сдачи зачетов по наземной подготовке, спасатели были допущены к практическим занятиям. В ходе тренировки каждый спасатель выполнил ряд упражнений: десантирование спасателей в заданную точку на ограниченную площадку, – рассказал о ходе занятия заместитель начальника Амурского филиала ДВРПСО МЧС России Алексей Хвалимов. – Все спуски проходили беспарашютным способом – спасатели десантировались из вертолета Ми-8 при помощи спусковых устройств с высоты 25 метров».

Несмотря на то, что спасатели Амурского филиала ДВРПСО уже не раз выполняли все упражнения, перед началом занятий все они прошли инструктаж. Еще до взлета вертолета спуск должен быть отработан до автоматизма: на выходе из воздушного судна спасателю необходимо безопасно оттолкнуться, опустив корпус ниже уровня ног, а затем регулировать скорость спуска до момента приземления. Кроме того, удачный спуск невозможен без хорошей работы выпускающего из вертолета и страхующего на земле.

Беспарашютное десантирование с вертолета в режиме зависания – важный элемент подготовки спасателей. Оно предназначено для высадки спасательной группы в сложной и труднодоступной местности, где невозможна посадка воздушного судна или десантирование спасателей с парашютом, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

Фото и видео: областное управление МЧС