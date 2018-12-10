В Приамурье замерзают цирковые лошади, которых везли из Иркутска

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступило тревожное сообщение о ситуации в районе поселка Ерофей Павлович Сковородинского района. Там замерзают цирковые лошади, которых перевозили из Иркутского цирка во Владивостокский. Животных везли в фургоне, однако возникли проблемы с тянувшим его тягачом. Дальше продолжать путь не было возможности.

Как сообщила обратившаяся в информагентство девушка, проблемы появились на пятый день пути. После этого водитель отцепился и уехал с места, а лошади и сопровождающие их люди остались на месте и сейчас замерзают.

О ситуации сообщают и в социальных сетях. Там пишут, что лошади и люди находятся на одной из АЗС в районе Ерофея Павловича. «Говорят, корма еще есть, но обогреваться нечем. Температура на месте стоянки около 30 мороза. Звонки во Владивостокский цирк не принесли успеха, говорят, они не могут оплатить другую машину без бумаги из Москвы», – сказано в соцсетях.

Сообщается, что эти лошади – артиста Росгосцирка Виктора Евтехова. ИА «Амур.инфо» связалось с мужчиной по телефону, и он подтвердил данную информацию. Речь идет о 7 животных, их кормят и поят, но ситуация сложная. «Лошади живы-здоровы пока, но уже седьмые сутки стоят», – сказал Виктор Иванович.

По его словам, артисты цирка сбросились, чтобы оплатить услуги шофера. Этот водитель должен будет вывезти лошадей, а потом вернется за багажом.