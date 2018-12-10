Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:31 0

В декабре суд вынесет приговор главе городского правового управления

В декабре суд вынесет приговор главе городского правового управления
Фото: Амур.инфо

В Приамурье завершается судебный процесс по уголовному делу в отношении начальника городского правового управления Дмитрия Дрегваля. Ожидается, что приговор в Благовещенском городском суде огласят в декабре.

Дмитрий Дрегваль обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, в феврале 2014 года подсудимый незаконно заключил договор социального найма на квартиру, расположенную в доме по улице Комсомольской. После чего путём обмана заключил с комитетом по управлению имуществом Благовещенска договор на безвозмездную передачу квартиры себе в собственность. Материальный ущерб оценивается в 1 миллион 875 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По ходатайству следователя Дмитрий Дрегваль временно отстранен от занимаемой должности.

Просмотров всего: 1125

#суды

распечатать


Происшествия 2

Благовещенка отсудила у АКС компенсацию после того, как ее такси попало в открытый люк
Происшествия 4

Экс-глава Свободного Юрий Романов останется под арестом до 12 февраля
Общество

Амурчанин, чуть не убивший женщину кочергой, обжаловал приговор
Происшествия 8

Китаец отправлял из Благовещенска по почте запрещенные вещества под видом молока
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь