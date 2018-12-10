В декабре суд вынесет приговор главе городского правового управления

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В Приамурье завершается судебный процесс по уголовному делу в отношении начальника городского правового управления Дмитрия Дрегваля. Ожидается, что приговор в Благовещенском городском суде огласят в декабре.

Дмитрий Дрегваль обвиняется в мошенничестве. По версии следствия, в феврале 2014 года подсудимый незаконно заключил договор социального найма на квартиру, расположенную в доме по улице Комсомольской. После чего путём обмана заключил с комитетом по управлению имуществом Благовещенска договор на безвозмездную передачу квартиры себе в собственность. Материальный ущерб оценивается в 1 миллион 875 тысяч рублей.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По ходатайству следователя Дмитрий Дрегваль временно отстранен от занимаемой должности.