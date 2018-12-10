Главврач Зейской больницы: пациентам больше не приходится покупать лекарства за свой счет

В Зейской больнице, которая в последнее время связана с чередой скандалов, продолжается оптимизация, благодаря которой учреждение экономит несколько десятков миллионов рублей. До конца года больница может закрыть кредиторскую задолженность, которая копилась десятилетиями.

Доклад о состоянии медучреждения представил главный врач Зейской больницы Игорь Хомитова. Вопрос о развитии ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» рассматривался на заседании районного Совета народных депутатов Зейского района. Там же присутствовали министр здравоохранения Андрей Субботин и мэр Зеи Сергей Гибадуллин.

Игорь Хомитов подробно рассказал о проделанной работе по приведению штатной численности учреждения в соответствие с нормативами, о мероприятиях по оптимизации расходов и текущих работах.

«Переведены во взрослую поликлинику кабинет врачей дерматовенеролога и нарколога, лабораторий. Наркологическое отделение (стационар) мы перевели в здание терапевтического отделения. Инфекционное и административно-хозяйственное отделение, администрации, склады и один гараж переведены на имеющиеся площади в других зданиях. Все переезды организованы исключительно в целях улучшения условий оказания медицинской помощи жителям города Зеи и Зейского района», – подчеркнул Игорь Хомитов.

Перемещения затронули и другие структурные подразделения больницы: в Алгачинском филиале амбулатория переведена в здание стационара, в Октябрьском филиале высвобождено здание стационара и детской поликлиники. В здании подразделения поселка Верхнезейск проведен текущий ремонт внутренних инженерных сетей в связи с их изношенностью, а также произведено отключение от системы отопления подразделения в Верхнезейске. Годовой экономический эффект в совокупности составит более 10 миллионов рублей. Они также будут направлены на повышение уровня медицинского обслуживания населения, информирует пресс-служба областного правительства.

Кроме того, в течение второго полугодия 2018 года сокращено и подлежит сокращению 104 сотрудника прочего персонала, переведено в немедицинский персонал 93 человека. Это позволит уже в следующем году сэкономить свыше 66 миллионов рублей.

При этом администрация больницы наращивает врачебный потенциал: в учреждение привлекаются врачи-хирурги, акушеры-гинекологи, терапевты, педиатры, эндокринолог. Проходит обучение в ординатуре по целевым договорам 3 человека (инфекционные болезни, акушерство и гинекология, детская хирургия). Заключено 18 целевых договоров со студентами АГМА.

Сообщается, что вопрос безопасности пациентов и работников – один из наиболее актуальных, и его руководство решает в числе первостепенных. На въездах в больничный городок установлены шлагбаумы, система видеонаблюдения установлена на территории больничного городка, зданиях взрослой и детской поликлиник.

Расходы на текущие ремонты выросли втрое. Если в 2017 году было проведено ремонтных работ на 412 тысяч рублей, то в нынешнем – объем уже превысил 1 миллион 200 тысяч.

«Расширен и улучшен перечень медикаментов – сейчас пациентам больницы не приходится покупать лекарства за свой счет. По питанию мы тоже добились определенных позитивных сдвигов. Мы увеличили расходы на питание пациентов практически вдвое – с 6 миллионов рублей до 11 миллионов. И стараемся кормить больных не только полноценно, но и вкусно», – отметил Игорь Хомитов.

Глава амурского минздрава в своем выступлении отметил, что учреждению, десятилетиями копившему кредиторскую задолженность, в этом году уже удалось снизить ее до исторического минимума, а до конца года больница имеет все шансы вообще избавиться от долгов.

«За период с июля по декабрь 2018 года кредиторская задолженность сокращена на 74 % – это свыше 80 миллионов рублей, осталось закрыть порядка 28 миллионов. Хочу обратить внимание на то, что абсолютно всю структурную сеть больница сохранила: все стационарные отделения, поликлиники, амбулатории, участковые больницы, ФАПы. Более того, подразделения укомплектовываются новым оборудованием. Первичному звену здравоохранения области обеспечен существенный рост финансирования. Это касается и Зейской больницы. Здесь разворачиваются онкологические койки, хорошее развитие получит педиатрическая служба – в рамках федеральной программы по поддержке детских поликлиник. Уже в 2019 году учреждение должно стать более самодостаточным. На базе Зейской больницы к 2020 году мы будем создавать первичное сосудистое отделение», – сообщил Андрей Субботин.

Затем состоялся диалог министра с главой города Зеи Сергеем Гибадуллиным. В недавнем прошлом Сергей Равилович сам работал в Зейской больнице врачом-анестезиологом-реаниматологом, и ему хорошо известны все проблемы медицинской организации. Мэр отметил, что преобразования, которые в данный момент переживает учреждение, крайне необходимы для дальнейшей стабилизации его работы и комплексного развития.

«Свою задачу я вижу в том, чтобы поддержать позитивные изменения, направленные на укрепление здоровье жителей города. Мы с министром Андреем Субботиным подготовим соглашение о взаимодействии по ключевым вопросам оказания медицинской помощи населению», – заявил Сергей Гибадуллин.

Как сообщало Амур.инфо, на этом же заседании зейские депутаты решили отстранить от должности нынешнего главврача больницы большинством голосов. Поводом стало накопившееся недовольство местного населения, которое не разделяет мнение, что все преобразования нового главврача идут на пользу жителям. В минздраве тогда вновь сослались на положительную динамику в медучреждении и напомнили, что у депутатов нет полномочий увольнять главного врача больницы. Это решает министерство здравоохранения Амурской области.

«Решение депутатов мы, естественно, обсудим в министерстве. Только после того как со всех сторон еще раз посмотрим на ситуацию в Зейской больнице, будем принимать решение. Я вижу явную положительную динамику. В этом году мы закупили часть оборудования, получили дополнительное финансирование. Есть соглашение со студентами и выпускниками Амурской медакадемии. Изменения не всем нравятся, но результат будет, на это нужно время», – ответил тогда Андрей Субботин.

Фото: «Зейский вестник»