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Главврач Зейской больницы: пациентам больше не приходится покупать лекарства за свой счет

Главврач Зейской больницы: пациентам больше не приходится покупать лекарства за свой счет

В Зейской больнице, которая в последнее время связана с чередой скандалов, продолжается оптимизация, благодаря которой учреждение экономит несколько десятков миллионов рублей. До конца года больница может закрыть кредиторскую задолженность, которая копилась десятилетиями.

Доклад о состоянии медучреждения представил главный врач Зейской больницы Игорь Хомитова. Вопрос о развитии ГБУЗ АО «Зейская больница им. Б.Е.Смирнова» рассматривался на заседании районного Совета народных депутатов Зейского района. Там же присутствовали министр здравоохранения Андрей Субботин и мэр Зеи Сергей Гибадуллин.

Игорь Хомитов подробно рассказал о проделанной работе по приведению штатной численности учреждения в соответствие с нормативами, о мероприятиях по оптимизации расходов и текущих работах.

«Переведены во взрослую поликлинику кабинет врачей дерматовенеролога и нарколога, лабораторий. Наркологическое отделение (стационар) мы перевели в здание терапевтического отделения. Инфекционное и административно-хозяйственное отделение, администрации, склады и один гараж переведены на имеющиеся площади в других зданиях. Все переезды организованы исключительно в целях улучшения условий оказания медицинской помощи жителям города Зеи и Зейского района», – подчеркнул Игорь Хомитов.

Перемещения затронули и другие структурные подразделения больницы: в Алгачинском филиале амбулатория переведена в здание стационара, в Октябрьском филиале высвобождено здание стационара и детской поликлиники. В здании подразделения поселка Верхнезейск проведен текущий ремонт внутренних инженерных сетей в связи с их изношенностью, а также произведено отключение от системы отопления подразделения в Верхнезейске. Годовой экономический эффект в совокупности составит более 10 миллионов рублей. Они также будут направлены на повышение уровня медицинского обслуживания населения, информирует пресс-служба областного правительства.

Кроме того, в течение второго полугодия 2018 года сокращено и подлежит сокращению 104 сотрудника прочего персонала, переведено в немедицинский персонал 93 человека. Это позволит уже в следующем году сэкономить свыше 66 миллионов рублей.

При этом администрация больницы наращивает врачебный потенциал: в учреждение привлекаются врачи-хирурги, акушеры-гинекологи, терапевты, педиатры, эндокринолог. Проходит обучение в ординатуре по целевым договорам 3 человека (инфекционные болезни, акушерство и гинекология, детская хирургия). Заключено 18 целевых договоров со студентами АГМА.

Сообщается, что вопрос безопасности пациентов и работников – один из наиболее актуальных, и его руководство решает в числе первостепенных. На въездах в больничный городок установлены шлагбаумы, система видеонаблюдения установлена на территории больничного городка, зданиях взрослой и детской поликлиник.

Расходы на текущие ремонты выросли втрое. Если в 2017 году было проведено ремонтных работ на 412 тысяч рублей, то в нынешнем – объем уже превысил 1 миллион 200 тысяч.

«Расширен и улучшен перечень медикаментов – сейчас пациентам больницы не приходится покупать лекарства за свой счет. По питанию мы тоже добились определенных позитивных сдвигов. Мы увеличили расходы на питание пациентов практически вдвое – с 6 миллионов рублей до 11 миллионов. И стараемся кормить больных не только полноценно, но и вкусно», – отметил Игорь Хомитов.

Глава амурского минздрава в своем выступлении отметил, что учреждению, десятилетиями копившему кредиторскую задолженность, в этом году уже удалось снизить ее до исторического минимума, а до конца года больница имеет все шансы вообще избавиться от долгов.

«За период с июля по декабрь 2018 года кредиторская задолженность сокращена на 74 % – это свыше 80 миллионов рублей, осталось закрыть порядка 28 миллионов. Хочу обратить внимание на то, что абсолютно всю структурную сеть больница сохранила: все стационарные отделения, поликлиники, амбулатории, участковые больницы, ФАПы. Более того, подразделения укомплектовываются новым оборудованием. Первичному звену здравоохранения области обеспечен существенный рост финансирования. Это касается и Зейской больницы. Здесь разворачиваются онкологические койки, хорошее развитие получит педиатрическая служба – в рамках федеральной программы по поддержке детских поликлиник. Уже в 2019 году учреждение должно стать более самодостаточным. На базе Зейской больницы к 2020 году мы будем создавать первичное сосудистое отделение», – сообщил Андрей Субботин.

Затем состоялся диалог министра с главой города Зеи Сергеем Гибадуллиным. В недавнем прошлом Сергей Равилович сам работал в Зейской больнице врачом-анестезиологом-реаниматологом, и ему хорошо известны все проблемы медицинской организации. Мэр отметил, что преобразования, которые в данный момент переживает учреждение, крайне необходимы для дальнейшей стабилизации его работы и комплексного развития.

«Свою задачу я вижу в том, чтобы поддержать позитивные изменения, направленные на укрепление здоровье жителей города. Мы с министром Андреем Субботиным подготовим соглашение о взаимодействии по ключевым вопросам оказания медицинской помощи населению», – заявил Сергей Гибадуллин.

Как сообщало Амур.инфо, на этом же заседании зейские депутаты решили отстранить от должности нынешнего главврача больницы большинством голосов. Поводом стало накопившееся недовольство местного населения, которое не разделяет мнение, что все преобразования нового главврача идут на пользу жителям. В минздраве тогда вновь сослались на положительную динамику в медучреждении и напомнили, что у депутатов нет полномочий увольнять главного врача больницы. Это решает министерство здравоохранения Амурской области.

«Решение депутатов мы, естественно, обсудим в министерстве. Только после того как со всех сторон еще раз посмотрим на ситуацию в Зейской больнице, будем принимать решение. Я вижу явную положительную динамику. В этом году мы закупили часть оборудования, получили дополнительное финансирование. Есть соглашение со студентами и выпускниками Амурской медакадемии. Изменения не всем нравятся, но результат будет, на это нужно время», – ответил тогда Андрей Субботин.

Фото: «Зейский вестник»

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#здоровье #Зея

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Комментарии
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  • батарейка

    батарейка
    6 часов назад

    А что господин министр не видел раньше миллионную задолженность? И откуда взялись 80 млн для Ее погашения? Наверное министерство и выделило, не за счёт же сокращённого прочего персонала.что ж вы раньше то сидели в розовых очках?

  • Ыукпун

    Ыукпун
    5 часов назад

    Уж не трамплин ли эта нынешняя должность для Хомитова?

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    5 часов назад

    батарейка

    А что господин министр не видел раньше миллионную задолженность? И откуда взялись 80 млн для Ее погашения? Наверное министерство и выделило, не за счёт же сокращённого прочего персонала.что ж вы раньше то сидели в розовых очках?



    Вообще то министр занял должность год назад, увидел этот беспредел и начал работать над тем, чтобы там порядок навести!

    Если вам хочется просто потрындеть то вам в райсовет надо!

  • Леонидова

    Леонидова
    5 часов назад

    «Расширен и улучшен перечень медикаментов – сейчас пациентам больницы не приходится покупать лекарства за свой счет...." Неправда, как покупали, так и покупают

  • СВСТЧ

    СВСТЧ
    4 часа назад

    Пациенты все со своими лекарствами идут в стационар, только свои лекарства в процедурный лист не записывают и справку для возмещения через соцстрах не дают.

    Врачам сказано, что если кто получит возмещение, лечащий врач будет платить из своего кармана, а больной в стационаре более лечится не будет.

    Так что начальник делает вид, что не знает реальное положение вещей.

    Хорошо так экономить - больной по полису лечится и платно обследуется за свой счет, а больница получает страховые выплаты за пролеченнного больного.

    Жаловаться бесполезно, ответы МЗ одно вранье и никого не накажут.

  • Well you give

    Well you give
    4 часа назад

    Леонидова

    «Расширен и улучшен перечень медикаментов – сейчас пациентам больницы не приходится покупать лекарства за свой счет...." Неправда, как покупали, так и покупают



    Согласен с Вами на все 100%. Последний закупщик у экономистов уволился (молодец, во-время!). Медикаменты закупаются разовыми договорами, лимит которых выбран еще в начале года и всем плевать на 44 ФЗ! Куда тут до расширения ассортимента )))

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    4 часа назад

    Да мы понимаем, что дело танкиста Ромы пока еще живо. Из Зеи во все концы идут кляузы, жалобы, угрозы, фейки и прочий мусор - из ДВУХ-ТРЕХ АДРЕСОВ! Покрываются все доступные органы власти, надзорные структуры. Но очевидные вещи притянуть к рьяным жалобщикам Рома+Леонидова уже непросто. Факты вещь упрямая, как говорил один знаменитый ньюсмейкер.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    4 часа назад

    удален

  • Изнуренков

    Изнуренков
    4 часа назад

    А Роме-танкисту все никак на попе ровно не сидится! Жаба давит так что дерьмо аж из ушей лезет у бедолаги!

  • Klik

    Klik
    4 часа назад

    У ме6я мама в Зее сейчас вторую неделю в больнице. Ничего не покупали. Капают, уколы делают. Ничего не просят.

    Кормят, говорит, тоже хорошо. Мясо, котлеты, рыба, супы вполне приличные. Она раз в полгода там лежит. Говорит, такого никогда не было. За последние 4 года точно.

  • СВСТЧ

    СВСТЧ
    4 часа назад

    Klik

    У ме6я мама в Зее сейчас вторую неделю в больнице. Ничего не покупали. Капают, уколы делают. Ничего не просят. Кормят, говорит, тоже хорошо. Мясо, котлеты, рыба, супы вполне приличные. Она раз в полгода там лежит. Говорит, такого никогда не было. За последние 4 года точно.



    Мамы разные бывают, для одних мам есть все, для других ничего)

  • Well you give

    Well you give
    4 часа назад

    Изнуренков

    А Роме-танкисту все никак на попе ровно не сидится! Жаба давит так что дерьмо аж из ушей лезет у бедолаги!



    А у Вас что так горит за него? Видать хорошо он вас всех зацепил! ))) Если очередь дошла до оскорблений в его адрес - значит он уже победил!

  • Klik

    Klik
    4 часа назад

    СВСТЧ
    Klik

    У ме6я мама в Зее сейчас вторую неделю в больнице. Ничего не покупали. Капают, уколы делают. Ничего не просят. Кормят, говорит, тоже хорошо. Мясо, котлеты, рыба, супы вполне приличные. Она раз в полгода там лежит. Говорит, такого никогда не было. За последние 4 года точно.



    Мамы разные бывают, для одних мам есть все, для других ничего)


    Ну да-ну да)) нет. У меня обычная мама. Самая лучшая и самая любимая для меня. И, к сожалению, не очень здоровая. Насмотрелась больниц: и Зейской и областной. В Зее, по ее словам, действительно, стало лучше и в плане медикаментов и питания. На лечение она никогда не жаловалась.

  • СВСТЧ

    СВСТЧ
    4 часа назад

  • Well you give

    Well you give
    4 часа назад

    Klik

    СВСТЧ

    Klik

    У ме6я мама в Зее сейчас вторую неделю в больнице. Ничего не покупали. Капают, уколы делают. Ничего не просят. Кормят, говорит, тоже хорошо. Мясо, котлеты, рыба, супы вполне приличные. Она раз в полгода там лежит. Говорит, такого никогда не было. За последние 4 года точно.



    Мамы разные бывают, для одних мам есть все, для других ничего)



    Ну да-ну да)) нет. У меня обычная мама. Самая лучшая и самая любимая для меня. И, к сожалению, не очень здоровая. Насмотрелась больниц: и Зейской и областной. В Зее, по ее словам, действительно, стало лучше и в плане медикаментов и питания. На лечение она никогда не жаловалась.


    Здоровья Вам и маме, это главное! К сожалению, "Ненавести в нас больше чем любви" В.Обломов (из песни "Долгая и несчастливая жизнь")

  • Klik

    Klik
    4 часа назад

    Спасибо) это точно!

  • Stat

    Stat
    3 часа назад

    Министр в одной упряжке с этим главнюком, будет мазать его до последнего, иначе и он "утонет", там все повязаны... миллионы отмывают...

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