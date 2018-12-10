«Встреча прошла конструктивно. Анна Юрьевна передала нам все замечания, которые были выявлены в ходе проверки. Это не столько факты, сколько информация для того, чтобы усилить контроль по определенным направлениям. Например, сейчас значительно снизилось количество зафиксированных травм детей, по сравнению, например, с 2014 годом. Это может говорить о том, что некоторые случаи не оформляются с соблюдением всех формальностей», – пояснил глава региона.

Анна Кузнецова попросила губернатора обратить внимание на то, что в областном доме ребенка достаточно большое количество детей до года, которых не забирают в приемные семьи. Омбудсмен рекомендовала усилить работу в этом направлении. Губернатор попросил Анну Кузнецову показать лучшие практики субъектов страны, чтобы региональное правительство смогло их применить.

Также на встрече отметили серьезные замечания к органам опеки. Например, в Малиновском доме-интернате не было проверок со стороны опеки полтора года. По мнению Василия Орлова, к этой работе надо подходить более тщательно. Сейчас в правительстве готовится распоряжение для того, чтобы комиссия от органов опеки проверяла подобные социальные учреждения не реже раза в квартал.

Губернатор намерен провести еще одно совещание с профильными министерствами и ведомствами, чтобы составить четкий план работы. «Я попросил детского омбудсмена направить в Амурскую область проверку еще раз через полгода, чтобы оценить проделанную работу и, может быть, дать дополнительные рекомендации», – отметил Василий Орлов.