Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
10декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:21 6

В Малиновском доме-интернате не было проверок со стороны опеки полтора года

В Малиновском доме-интернате не было проверок со стороны опеки полтора года
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обсудили итоги проверки социальных учреждений Приамурья. Встреча прошла в Москве. Ранее омбудсмен заявляла о многочисленных нарушениях в амурских детдомах. После этого в Приамурье прошли дополнительные проверки.

«Встреча прошла конструктивно. Анна Юрьевна передала нам все замечания, которые были выявлены в ходе проверки. Это не столько факты, сколько информация для того, чтобы усилить контроль по определенным направлениям. Например, сейчас значительно снизилось количество зафиксированных травм детей, по сравнению, например, с 2014 годом. Это может говорить о том, что некоторые случаи не оформляются с соблюдением всех формальностей», – пояснил глава региона.

Анна Кузнецова попросила губернатора обратить внимание на то, что в областном доме ребенка достаточно большое количество детей до года, которых не забирают в приемные семьи. Омбудсмен рекомендовала усилить работу в этом направлении. Губернатор попросил Анну Кузнецову показать лучшие практики субъектов страны, чтобы региональное правительство смогло их применить.

Также на встрече отметили серьезные замечания к органам опеки. Например, в Малиновском доме-интернате не было проверок со стороны опеки полтора года. По мнению Василия Орлова, к этой работе надо подходить более тщательно. Сейчас в правительстве готовится распоряжение для того, чтобы комиссия от органов опеки проверяла подобные социальные учреждения не реже раза в квартал.

Губернатор намерен провести еще одно совещание с профильными министерствами и ведомствами, чтобы составить четкий план работы. «Я попросил детского омбудсмена направить в Амурскую область проверку еще раз через полгода, чтобы оценить проделанную работу и, может быть, дать дополнительные рекомендации», – отметил Василий Орлов.

Просмотров всего: 1081

#дети #областная власть

распечатать


Общество

На ледовой арене в Благовещенске устроят масштабные новогодние утренники
Общество 3

В Амурской области открылся детский пресс-центр юных инспекторов движения
Общество 2

Минкульт Приамурья разработал для амурчан «вязаные» открытки
Экономика 13

Амурский фонд капремонта оказался в списке отстающих регионов по освоению средств
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Энн

    Энн
    5 часов назад

    На сайте usynovite.ru можно посмотреть, какие дети до года есть в доме ребенка и которых можно взять в приемную семью. Это либо дети-инвалиды, либо дети, у которых еще по 2-3 брата или сестры, или мама сидит. Все остальные там временно, их опекунам не дают, их родители потом заберут.

  • physic1

    physic1
    5 часов назад

    Получается, Проверка на ДОМЫСЛАХ? Чтоб ПРОВЕРЕЩАТЬ на всю страну - АХ какой я ОМУНДУСЕННН!!(язык сломаешь)

  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    губер попу прикрывает-моментально в Москву полетел реагировать

  • Вероника Н.

    Вероника Н.
    1 час назад

    Конечно, правильно, детдома, приюты, интернаты, особенно специализированные (для больных детей), нужно постоянно контролировать – порядка больше будет. Кстати, интересно, а как складываются судьбы детей, особенно больных, которые по достижению совершеннолетия отправляются из детских во взрослые спец.учреждения? Как складываются судьбы выходцев из детских интернатов уже во взрослой жизни, какова статистика с их здоровьем, продолжительностью жизни и т.п. Такие вопросы изучаются, контролируются? Много добрых примеров или больше негатива?

  • Леонидова

    Леонидова
    1 час назад

    Вероника Н.

    Конечно, правильно, детдома, приюты, интернаты, особенно специализированные (для больных детей), нужно постоянно контролировать – порядка больше будет. Кстати, интересно, а как складываются судьбы детей, особенно больных, которые по достижению совершеннолетия отправляются из детских во взрослые спец.учреждения? Как складываются судьбы выходцев из детских интернатов уже во взрослой жизни, какова статистика с их здоровьем, продолжительностью жизни и т.п. Такие вопросы изучаются, контролируются? Много добрых примеров или больше негатива?



    Заказала потолок, пришел Витя, привел с собой двух 18 летних ребят. они и делали всю работу.Оказывается он им 1000 на двоих платит в день, обедом в столовке кормит, они и счастливы. Два выпускника интерната, с проблемами с психикой. Вот так живут выпускники, никто их не контролирует, добрые дяди из них рабов делают.

  • Родился в СССР

    Родился в СССР
    45 минут назад

    Леонидова
    Вероника Н.

    Конечно, правильно, детдома, приюты, интернаты, особенно специализированные (для больных детей), нужно постоянно контролировать – порядка больше будет. Кстати, интересно, а как складываются судьбы детей, особенно больных, которые по достижению совершеннолетия отправляются из детских во взрослые спец.учреждения? Как складываются судьбы выходцев из детских интернатов уже во взрослой жизни, какова статистика с их здоровьем, продолжительностью жизни и т.п. Такие вопросы изучаются, контролируются? Много добрых примеров или больше негатива?



    Заказала потолок, пришел Витя, привел с собой двух 18 летних ребят. они и делали всю работу.Оказывается он им 1000 на двоих платит в день, обедом в столовке кормит, они и счастливы. Два выпускника интерната, с проблемами с психикой. Вот так живут выпускники, никто их не контролирует, добрые дяди из них рабов делают.


    Да рабы всегда бесплатно работали, во все времена. А этому дяди спасибо еще можно сказать, он платит им за работу, обедом кормит, у нас не каждый работодатель так делает, где еще рабство, разобраться надо. И если ни этот дчля, то кто работу даст, заплатит, накормит, омбудсмен чтоли или губенаторы?!

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь