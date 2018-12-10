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10декабря
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сегодня, 16:08 0

На Кубке Тынды по сноуборду лучшим оказался самый молодой участник

На Кубке Тынды по сноуборду лучшим оказался самый молодой участник
Фото: www.instagram.com/tynda_info

В Тынде прошел открытый Кубок города по сноуборду в дисциплине бордер-кросс. В соревнованиях, которые проводились на горнолыжном спуске Усть-Корал, участвовали только мужчины. В результате победу одержал самый юный участник.

Организатор и главный судья Кубка Алексей Артюхов рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что в этот раз в турнире участвовали только местные жители.

«Не захотели по такому морозу ехать, видимо, – рассказал Алексей. – В итоге на старт вышли 16 участников».

В бордер-кроссе в гонке одновременно участвовали по два спортсмена, им предстояло преодолеть различные препятствия.

В итоге лучшие результаты показал самый молодой участник Кубка – 18-летний Игорь Алексеенко. На втором месте – Михаил Бабин, замкнул тройку лидеров Артем Харламов.

Алексей Артюхов рассказал, что в марте 2019 года пройдет еще один Кубок по сноуборду – на этот раз в номинации слоупстайл.

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#спорт #Тында

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