На Кубке Тынды по сноуборду лучшим оказался самый молодой участник

В Тынде прошел открытый Кубок города по сноуборду в дисциплине бордер-кросс. В соревнованиях, которые проводились на горнолыжном спуске Усть-Корал, участвовали только мужчины. В результате победу одержал самый юный участник.

Организатор и главный судья Кубка Алексей Артюхов рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо», что в этот раз в турнире участвовали только местные жители.

«Не захотели по такому морозу ехать, видимо, – рассказал Алексей. – В итоге на старт вышли 16 участников».

В бордер-кроссе в гонке одновременно участвовали по два спортсмена, им предстояло преодолеть различные препятствия.

В итоге лучшие результаты показал самый молодой участник Кубка – 18-летний Игорь Алексеенко. На втором месте – Михаил Бабин, замкнул тройку лидеров Артем Харламов.

Алексей Артюхов рассказал, что в марте 2019 года пройдет еще один Кубок по сноуборду – на этот раз в номинации слоупстайл.