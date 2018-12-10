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сегодня, 15:45 0

В Благовещенске при пожаре пострадал мужчина

В Благовещенске при пожаре пострадал мужчина
Фото: islam.ru

Утром 9 декабря в Благовещенске был пожар в 2-этажном доме, где расположены восемь квартир. Прибывшие на место пожарные и спасатели тушили одну из квартир и кровлю.

С огнем боролись 21 человек и 4 единицы техники. Пожар был локализован через 6 минут после прибытия подразделений, еще через 9 минут удалось ликвидировать открытое горение.

При пожаре в горевшей квартире пострадал мужчина 1983 года рождения. Благовещенец с отравлением угарным газом был доставлен в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#пожары #происшествия

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