На ледовой арене в Благовещенске устроят масштабные новогодние утренники

«Необычайно новый формат мероприятия для Благовещенска. Мы уверены, такого рода утренники не посещал еще ни один юный благовещенец. Феерия на льду. Яркие костюмы, коньки, лед, интересный сюжет – так создается ледовая сказка», – написали организаторы мероприятия в афише.

Все гости праздника смогут выйти в коньках на лед и стать участниками шоу. Коньки можно принести с собой или взять напрокат. А тех, кто не умеет кататься, волонтеры в костюмах мышей прокатят на санках по арене. Отдельная зона будет обустроена и для родителей. Для них на льду расстелят ковер и организуют на нем посадочную зону со стульями.

«В шоу будут участвовать исключительно местные актеры, гостей ждут танцевальные и гимнастические номера, интерактив. Все будет в движении: елки, кристаллы, декорации будут ездить по льду, все будет живое», – рассказала руководитель отдела маркетинга ТРЦ «Острова» Яна Кряжевских.

Утренники будут проходить несколько дней: 22, 23, 29, 30 декабря, а также 2, 3, 4, 7, 8 января. Цена билета – 500 рублей.