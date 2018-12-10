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сегодня, 15:48 0

На ледовой арене в Благовещенске устроят масштабные новогодние утренники

На ледовой арене в Благовещенске устроят масштабные новогодние утренники
Фото: www.instagram.com/icearenaostrova/

Новогодние утренники в Благовещенске в этом году обретут новый формат. Впервые детский праздник проведут на льду – на новой ледовой арене в ТРЦ «Острова». Это будет интерактивный спектакль под названием «Сказка в новогоднюю ночь» по мотивам произведения Г.-Х. Андерсена «Огниво».

«Необычайно новый формат мероприятия для Благовещенска. Мы уверены, такого рода утренники не посещал еще ни один юный благовещенец. Феерия на льду. Яркие костюмы, коньки, лед, интересный сюжет – так создается ледовая сказка», – написали организаторы мероприятия в афише.

Все гости праздника смогут выйти в коньках на лед и стать участниками шоу. Коньки можно принести с собой или взять напрокат. А тех, кто не умеет кататься, волонтеры в костюмах мышей прокатят на санках по арене. Отдельная зона будет обустроена и для родителей. Для них на льду расстелят ковер и организуют на нем посадочную зону со стульями.

«В шоу будут участвовать исключительно местные актеры, гостей ждут танцевальные и гимнастические номера, интерактив. Все будет в движении: елки, кристаллы, декорации будут ездить по льду, все будет живое», – рассказала руководитель отдела маркетинга ТРЦ «Острова» Яна Кряжевских.

Утренники будут проходить несколько дней: 22, 23, 29, 30 декабря, а также 2, 3, 4, 7, 8 января. Цена билета – 500 рублей.

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#дети #праздники #Новый год

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