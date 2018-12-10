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Мороз, слабый ветер, солнце: прогноз погоды в Приамурье на 11 декабря

Мороз, слабый ветер, солнце: прогноз погоды в Приамурье на 11 декабря
Фото: Амур.инфо

11 декабря в Амурской области небольшая облачность, без осадков. Ночью в отдельных районах ляжет морозный туман. Ветер будет переменных направлений, слабый.

Температура ночью составит минус 23...28, в отдельных районах – до минус 38. Днем уличные термометры покажут 16...21, местами по северу – около 30 градусов ниже нуля.

В Благовещенске день будет ясным, без осадков. Ветер переменных направлений разгонится до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах 23...25, днем – 15...17 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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