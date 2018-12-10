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10декабря
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сегодня, 15:36 13

В Циолковском введен режим ЧС из-за ситуации с топливом

В Циолковском введен режим ЧС из-за ситуации с топливом
Фото: Амур.инфо

7 декабря в ЗАТО Циолковский был введен режим ЧС, сообщил ИА «Амур.инфо» знакомый с ситуацией источник. По его словам, причиной стало отсутствие топлива.

Эти сведения информагентству частично подтвердили в пресс-службе правительства Амурской области. В Циолковском действительно введен режим ЧС, официальная причина этого – недостаточный запас топлива. В настоящее время проводятся необходимые процедуры, направленные на решение проблемы.

Глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий ИА «Амур.инфо» сложившуюся ситуацию пока не прокомментировал.

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#ЖКХ #происшествия #Циолковский #энергетика

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    7 часов назад

    так губернатор отчитался что топлива 100 процентов

  • inoy

    inoy
    6 часов назад

    гептилом топите

  • БаРмалей

    БаРмалей
    6 часов назад

    Подстава!

  • Алёна Валентиновна

    Алёна Валентиновна
    6 часов назад

    Вот придурки....стратегический объект и как обычно ЖКХ подкачало

  • добренький

    добренький
    6 часов назад

    Так недавно писали что топливом область обеспечена на 100%, спёрли что ли , или Министр ЖКХ лоханулся , кто следущий из городов.

  • Karasik

    Karasik
    3 часа назад

    дурдом

  • butterfly effect

    butterfly effect
    3 часа назад

    Глухомань, рубите лес и топите печки.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    И ракету запустить на дровах.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    добренький

    кто следущий из городов.



    Мазут используют немного муниципалитетов: Белогорск (50% от областного потребления), Циолковский (25%), Возжаевка (12%), Свободный, Благовещенск (13%), это примерно.

    В Белогорске мазута в наличии до 15 января.

  • v77

    v77
    2 часа назад

    Пусть ракетное топливо закачают в систему отопления. С этим там в порядке должно быть. Не замерзать же людям, в самом то деле.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    v77

    Пусть ракетное топливо закачают в систему отопления. С этим там в порядке должно быть. Не замерзать же людям, в самом то деле.



    Людей многа.



    "Бабы еще нарожают". Уж не помню кто сказал.



    А ракет мало.



  • postal

    postal
    2 часа назад

    Хмык

    v77

    Пусть ракетное топливо закачают в систему отопления. С этим там в порядке должно быть. Не замерзать же людям, в самом то деле.



    Людей многа.

    "Бабы еще нарожают". Уж не помню кто сказал.

    А ракет мало.



    ну да

    помнится,прошлым правителям показалось,что ракет много

    их,ракеты-порезали,армию-сократили,но масла вместо пушек не появилось!

    А может пора начать воровать меньше?Тогда хватит и на ракеты,и на масло

  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    1 час назад

    v77

    Пусть ракетное топливо закачают в систему отопления.



    Отчеты гордеевские в топку, бумаги много, хорошо будут гореть

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