В Циолковском введен режим ЧС из-за ситуации с топливом

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7 декабря в ЗАТО Циолковский был введен режим ЧС, сообщил ИА «Амур.инфо» знакомый с ситуацией источник. По его словам, причиной стало отсутствие топлива.

Эти сведения информагентству частично подтвердили в пресс-службе правительства Амурской области. В Циолковском действительно введен режим ЧС, официальная причина этого – недостаточный запас топлива. В настоящее время проводятся необходимые процедуры, направленные на решение проблемы.

Глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий ИА «Амур.инфо» сложившуюся ситуацию пока не прокомментировал.