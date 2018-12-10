В Хабаровске могут восстановить Триумфальную арку в честь Николая Романова

В Хабаровске могут восстановить Триумфальную арку в честь визита наследника российского престола цесаревича Николая Александровича Романова. В Амурской области сооружение построили заново более 10 лет назад, в Хабаровске пока только провели конкурс на лучший проект по ее восстановлению.

В дальневосточной столице архитектурное сооружение, как и в Амурской области, было утрачено в 30-х годах прошлого века. Ажурную деревянную Триумфальную арку построили в 1891 году к приезду в Хабаровск наследника российского престола Николая Романова, сообщается на официальном сайте городской администрации.

Указано, что на самом деле арок было две: «верхняя» и «нижняя».

Первая располагалась рядом со зданием Амурского речного пароходства на улице Тургенева, вторая – на этой же улице, но в районе нынешнего краеведческого музея. Она была запасной – на случай если корабль, на борту которого цесаревич прибыл в Хабаровск, причалил бы, не дойдя до дебаркадера главной пристани. Высокий гость под «нижней» аркой так и не прошел. Сразу после его визита «дублера» разобрали на дрова. «Верхняя» же арка простояла еще 33 года и была снесена в 1924 году.

В течение нескольких лет общественники краевого центра поднимали вопрос о ее восстановлении. С целью изучения лучших проектных предложений по ее воссозданию 16 ноября стартовал муниципальный конкурс для всех желающих. В итоге десять лучших архитекторов города, входивших в состав жюри, изучили и оценили семь масштабных разработок, представленных хабаровскими проектировщиками.

Авторы большинства проектов скопировали исторический облик Триумфальной арки либо полностью, либо максимально близко к оригиналу, но практически все сохранили исторические габариты объекта: 15 метров в высоту без шпилей и 17 метров – с ними.

«В качестве материала для постройки предлагалось преимущественно дерево, как это было изначально. Но выдвигались и варианты с применение металла и пластика», – поделился деталями Сергей Пеньков, главный художник Хабаровска.

Та же ситуация, по его словам, и с местом расположения строения. Львиная доля авторских предложений по ее размещению – Комсомольская площадь: либо ее смотровая площадка, либо участок перед лестницей, ведущей на набережную.

«В одном из проектов предлагается разместить ее на так называемой Тургеневской лестнице, в другом – и вовсе возле "Платинум арены". Там, по замыслу авторов, она должна стать символическими воротами на пешеходную улицу а-ля Арбат, о которой хабаровчане давно мечтают. Ее разработчики предлагают проложить от арены до торгового комплекса "НК Сити", – рассказал он.

Один из авторов предлагает не только воссоздать сразу обе арки – и основную, и «запасную», но и присовокупить к ним макет парохода «Ингода» в натуральную величину – копию того, на котором цесаревич Николай прибыл в Хабаровск. По замыслу художника, символический корабль должен «бросить якорь» в парковой зоне городской набережной.

По итогам конкурса жюри определило три проекта-победителя. За первое место предусмотрена премия в размере 80 тысяч рублей, за второе – 60 тысяч и 40 тысяч – за третье. Награды будут вручены авторам в середине декабря.

«Победа в конкурсе вовсе не означает, что какой-то из трех выигравших проектов будет немедленно воплощен в жизнь. Начнем с того, что все три требуют серьезной доработки. Необходимо также принять нелегкое решение и по месту установки Триумфальной арки. А от этого зависит окончательный выбор проекта, который будет принят за основу. Но, самое главное, хабаровчане еще пока не пришли к единому мнению в вопросе – так ли необходимо городу воссоздание этого объекта, то есть быть арке в Хабаровске или не быть», – резюмировал Сергей Пеньков.

В общей сложности, к визиту будущего императора Николая Второго на Дальнем Востоке возвели арки в Хабаровске, Владивостоке и Благовещенске. Самой высокой была именно амурская – 20 метров в высоту.

Как сообщало Амур.инфо, в Благовещенске арку восстановили в 2005 году. Из всех дальневосточных «царских ворот» именно амурская была самой высокой – 20 метров в высоту. В начале 30-х годов XX столетия арку снесли из-за повреждений, нанесенных сильным наводнением. Строение восстановили спустя почти 70 лет.

Владивостокскую арку снесли в советские годы, а восстановили в 2003 году.

Фото: khabarovskadm.ru