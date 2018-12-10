Вылета из Китая ожидают около 160 амурчан

Фото: Амур.инфо

По данным компаний-туроператоров, на отдых в Санья из Амурской области в составе организованных групп выехали 72 туриста. Еще около 90 человек оформили путевки через туристические агентства. Таким образом, общее количество амурчан, которые в настоящее время ожидают вылета с острова Хайнань составляет не менее 160 человек. Об этом сообщили в областном министерстве экономического развития и внешних связей.

Дата возвращения просрочена не у всех отдыхающих. Есть путевки с возвратом 13 и 17 декабря. Ситуацию держат на контроле в Ростуризме. 10 декабря по инициативе руководителя Олега Сафонова в ведомстве пройдет экстренное совещание с участием представителей Минтранса России, Росавиации, авиакомпании «ИрАэро», принимающего туроператора «Жемчужная река».

В настоящее время в Хайкоу находятся около 1 500 российских туристов. Официальных обращений от жителей региона, которые не могут вернуться с отдыха, в адрес министерства экономического развития и внешних связей Амурской области пока не поступало.

По предварительным данным, туристов вернут на родину 11 декабря. Как ранее сообщило Амур.инфо, амурчанам предоставили номера в гостинице и обеспечивают завтраками.