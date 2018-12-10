Амурское УФНС: тотального контроля за переводами денег с карты на карту не существует

Право запрашивать информацию о счетах, вкладах и электронных кошельках налогоплательщика появилось у налоговых органов с 1 июля 2014 года. Однако такой запрос может быть сделан, только если в отношении данного физлица проводится налоговая проверка. В основном это касается получения доходов в крупных размерах, незаконного обналичивания денежных средств, применения схем уклонения от уплаты налогов.

«Возможна ситуация: гражданин направил заявление о получении налогового вычета за покупку квартиры, не имея официального дохода. В этом случае налоговая инспекция может заинтересоваться поступлениями на счета такого налогоплательщика. При этом такие сведения налоговые органы могут запросить при согласии руководителя управления ФНС России по субъекту РФ или руководства ФНС России», – рассказали в налоговой.

В управлении также отметили, что, если речь идет о получении систематических доходов, например, от ведения предпринимательской деятельности (совместные закупки, оплата услуг маникюрного или парикмахерского салона и прочее), граждане должны их задекларировать, а также самостоятельно рассчитать и уплатить налог в бюджет. Срок представления деклараций о доходах за 2018 год – не позднее 30 апреля 2019 года.