В области стартовал конкурс «Амурский юрист»

С 1 декабря 2018 года стартовал V ежегодный конкурс «Амурский юрист–2019». В нем принимают участие лица, имеющие регистрацию по месту жительства или по месту пребывания в Амурской области.

Конкурс проводится при поддержке Амурского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

Конкурс «Амурский юрист–2019» преследует цели стимулирования профессионального роста юристов, создания среды для их профессионального общения, выявления специалистов высокой квалификации на территории Амурской области, в том числе при поддержке органов судейского сообщества.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на официальном сайте конкурса https://www.амурский-юрист.рф.

Конкурс будет проходить в трех номинациях. В номинации «Профессионал» участвуют лица, имеющие юридическое образование (среднее профессиональное или высшее), проживающие на территории Амурской области. «Учусь быть юристом» – номинация для лиц, обучающихся в высших и средних профессиональных учебных заведениях по направлению подготовки, специальности «юриспруденция», проживающих на территории Амурской области. В номинации «Хочу быть юристом» могут участвовать лица, достигшие 14 лет, проживающие на территории Амурской области, не имеющие юридического образования, кроме лиц, обучающихся в высших и средне профессиональных учебных заведениях по направлению подготовки, специальности «юриспруденция».

I этап конкурса – прием заявок и результатов заданий – проходит с 1 по 31 декабря 2018 года. Итоги первого этапа подводятся до 15 января 2019 года. II этап будет проходить с 21 января по 24 февраля 2019 года. III этап – с 1 апреля по 1 мая.2019 года.

Более подробная информация о конкурсе, условия, заявка и задания размещены на сайте https://www.амурский-юрист.рф.