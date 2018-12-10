Соленое тесто, пэчворк, керамика: в Благовещенске работает выставка ДПИ

В Амурском областном доме народного творчества продолжает работу областная выставка декоративно-прикладного искусства «Содружество амурских мастеров». На выставке представлены работы мастеров 11 клубных формирований из 10 муниципальных образований: это лоскутные одеяла, настенные панно, нарядные куклы, вязаные и деревянные сувениры.

Организаторы выставки – клуб мастеров декоративно-прикладного искусства «Светлица», руководитель клуба – народный мастер Амурской области Светлана Кушнарева.

Участники выставки – преподаватели, мастера декоративно-прикладного искусства и любители творчества. Работы выполнены в разных техниках: керамика, солёное тесто, лоскутная и текстильная кукла, мягкая игрушка, пэчворк и тканевая аппликация, вышивка, художественное вязание и других.

Выставка – это продолжение работы по президентскому гранту «Живые ремёсла». С ноября 2017 года участники клуба посетили 29 муниципальных образований области, в 24-х были открыты клубы мастеров декоративно-прикладного искусства.

«Клуб "Светлица" на данный момент объединяет всю область. Практически каждый месяц они приходят и говорят: мы открылись в такой-то деревне, раньше они объединяли районы, сейчас пошли глубже: села, деревни, клубы, скоро уже будут дома объединять. Они молодцы, девчонки, хорошо работают», – рассказала Анна Филоненко, директор Амурского областного дома народного творчества.