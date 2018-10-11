В Благовещенске распорядились, чтобы перегрузок на зейском мосту не было

«Исходя из тех результатов, которые есть, мы будем делать проектно-сметную документацию и производить ремонтные работы для того, чтобы дальше содержать этот мост, который сегодня специалисты, по предварительным данным, признали в удовлетворительном состоянии, но требующим конкретных мероприятий, которые мы и будем в течение ряда лет выполнять дальше. Мы уже встретились с перевозчиками. Им поставили условия, чтобы перегруза не было», – рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита журналистам.

Специалисты обследуют еще 6 путепроводов на территории Благовещенска. Комиссии начнут работу с понедельника, 15 октября.

Также Валентина Калита ответила на вопрос, остается ли она руководить городом. За последнее время в мэрии значительно сменился кадровый состав. Два заместителя мэра – Олег Косолапов и Олег Залива – уволились, мэрию покинули директор городского управления капстроительства Татьяна Соболева и ее зам – Дмитрий Руденко. Кресло заммэра занял бывший руководитель аппарата губернатора Игорь Берлинский. Валентина Калита рассказала, что планирует остаться на своей должности и подбирает для себя новую команду. Свои обязанности Калита должна исполнять до середины 2020 года.

«Команду набираю я, и работаю я с этой командой. Мне эта команда кажется профессиональной, работоспособной, энергичной, и я очень надеюсь, что пришли специалисты, которые понимают те вопросы, которые они курируют, у которых есть большое желание сделать многое для города Благовещенска», – сказала Валентина Калита.