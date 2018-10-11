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11октября
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сегодня, 19:38 3

В Благовещенске распорядились, чтобы перегрузок на зейском мосту не было

В Благовещенске распорядились, чтобы перегрузок на зейском мосту не было

После ЧП в Свободном власти Благовещенска обследуют 7 мостов города. В их числе и мост через реку Зея. Весной этого года его обследовала специальная комиссия. Окончательные данные о состоянии моста станут известны после 15 октября. По предварительным результатам, в капитальном ремонте мост, построенный в 1981 году, не нуждается.

«Исходя из тех результатов, которые есть, мы будем делать проектно-сметную документацию и производить ремонтные работы для того, чтобы дальше содержать этот мост, который сегодня специалисты, по предварительным данным, признали в удовлетворительном состоянии, но требующим конкретных мероприятий, которые мы и будем в течение ряда лет выполнять дальше. Мы уже встретились с перевозчиками. Им поставили условия, чтобы перегруза не было», – рассказала мэр Благовещенска Валентина Калита журналистам.

Специалисты обследуют еще 6 путепроводов на территории Благовещенска. Комиссии начнут работу с понедельника, 15 октября.

Также Валентина Калита ответила на вопрос, остается ли она руководить городом. За последнее время в мэрии значительно сменился кадровый состав. Два заместителя мэра – Олег Косолапов и Олег Залива – уволились, мэрию покинули директор городского управления капстроительства Татьяна Соболева и ее зам – Дмитрий Руденко. Кресло заммэра занял бывший руководитель аппарата губернатора Игорь Берлинский. Валентина Калита рассказала, что планирует остаться на своей должности и подбирает для себя новую команду. Свои обязанности Калита должна исполнять до середины 2020 года.

«Команду набираю я, и работаю я с этой командой. Мне эта команда кажется профессиональной, работоспособной, энергичной, и я очень надеюсь, что пришли специалисты, которые понимают те вопросы, которые они курируют, у которых есть большое желание сделать многое для города Благовещенска», – сказала Валентина Калита.

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#обрушение моста #транспорт


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    20 минут назад

    о господи ещё два года терпеть бездельницу

  • Sah

    Sah
    15 минут назад



    чтобы перегрузок на зейском мосту не было



    правильно, пусть китайские махины вброд переправляются.

  • DeaD Мороз

    DeaD Мороз
    5 минут назад

    бабка дай дорогу молодым иди на покой

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