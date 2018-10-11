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11октября
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Роспотребнадзор отреагировал на инцидент в школе Сковородина

Роспотребнадзор отреагировал на инцидент в школе Сковородина

Вечером 11 октября в редакцию ИА «Амур.инфо» поступило сообщение от Управления Роспотребнадзора по Амурской области. В нем ведомство сообщило о мерах, которые были приняты после появления информации о том, что в школе города Сковородино ученикам накладывали еду руками.

Как отмечается, речь идет о грубом нарушении санитарных требований.

«Управлением Роспотребнадзора по Амурской области незамедлительно приняты административные меры в отношении организатора питания в школе. Возбуждено дело об административном правонарушении в отношении виновного лица. В последующем в адрес руководителя образовательного учреждения, а также в управление образования города Сковородино будет внесено представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий», – пишет ведомство.

В министерство образования и науки Амурской области была направлена информация о необходимости принятия мер по усилению контроля за организацией питания во всех образовательных учреждениях региона. Особое внимание рекомендовано обратить на «соблюдение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при приготовлении и раздаче блюд детям».

Ведомство отмечает, что питание ребенка в детском саду или школе – это в первую очередь услуга. Родителям рекомендуют «шире использовать механизм контроля за организацией питания детей через родительские комитеты». Сообщать об имеющихся проблемах следует на горячую линию управления 8 (4162) 20-20-20.

Ранее сообщалось, что проверку в школе Сковородина областную прокуратуру попросил провести депутат Законодательного собрания Амурской области Кирилл Зимин.

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#происшествия #Сковородино #школа


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Комментарии
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  • Братеев1

    Братеев1
    1 минута назад

    при чём здесь Зимин?славы захотел?раньше надо было контролировать

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