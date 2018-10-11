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11октября
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сегодня, 19:01 0

В Благовещенском районе нашли восемь боеприпасов

В Благовещенском районе нашли восемь боеприпасов
Фото: instagram.com/blagraion

В Благовещенском районе была сделана неожиданная находка. Здесь нашли сразу восемь боеприпасов, сообщается в Инстаграме районной администрации 11 октября.

«При проверке подготовки населенных пунктов к пожароопасному периоду на территории села Новотроицкое на минерализованной полосе обнаружено 8 гранат ВОГ-25», – пишет администрация района. Тут же опубликованы фотографии.

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» подтвердили эти сведения. Восемь боеприпасов были найдены 11 октября на дороге, ведущей на полигон ДВОКУ. Установлено, что они учебные и угрозы не представляют.

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