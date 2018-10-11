Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
11октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:41 3

«Выйти» в космос: в Благовещенске стартовал «Космофест» (фото)

«Выйти» в космос: в Благовещенске стартовал «Космофест» (фото)

Виртуально выйти в космос, встретить космонавта и ощутить себя членом экипажа пилотируемого корабля «Союз» – все это могли участники «Космофеста», который стартовал в Благовещенске 11 октября.

В этом году в нем участвуют восемьсот человек – студенты и школьники из разных регионов России. Торжественное открытие состоялось в Общественно-культурном центре.

НОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ АУТЛЕТ

ГАРАНТ низких цен! Узнать подробности

продукты питания
одежда и обувь
бытовая химия
товары для дома
игрушки
... и многое другое!

Мы находимся по адресу:
ул. Лазо, 2

Режим работы:
с 9 до 21 ч

без перерыва
без выходных

Например, посетителям показали так называемый аварийный запас космонавта. Это набор продуктов: чернослив, творог, сахар, а также фляжка для воды, сухое горючее, пилы, сигнальные средства, компас, аптечка. В случае аварийной посадки космонавт может оказаться в любых условиях – в горах, в пустыне, в лесу, на воде, зимой или летом. Эти вещи помогут ему продержаться несколько дней.

Рядом можно было научиться управлять роботом. В будущем их планируют запускать в космическое пространство вместо человека. Пока отечественные ученые ставят свои эксперименты, молодежь испытывала новшества на себе.

В фойе Общественно-культурного центра развернулась целая «Космическая аллея». Свой реквизит представили частные организации, Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Участники фестиваля с помощью 3D-очков могли погрузиться в виртуальную реальность, представить, что оказались на МКС. Научиться тому, что обязательно умеют все космонавты – выполнить стыковку космического корабля. Правда, на тренажере.

Но главное – познакомиться с живыми легендами отечественной космонавтики. На фестиваль прилетел летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Александр Александров. По словам гостя, молодежь вновь устремляет свой взгляд в космос.

«Это действительно удел тех, кто одержим космосом, можно работать в космонавтике, не будучи космонавтом. И, в общем-то, не мечтал об этом с детства, я хотел быть летчиком. За последние 10 лет я вижу на кафедрах и факультетах много девчонок, это очень важно. И просто интересующихся гораздо больше», – говорит Александр Александров.

Нынешний «Космофест» – пятый по счет. В этом году в нем участвуют студенты и школьники со всей России – Приамурья, Хабаровского края, Московской, Ленинградской, Ростовской областей, Крыма и других регионов, те, кто хотят связать свою жизнь с космосом. В общей сложности – почти тысяча человек. В Амурской области кузницей таких кадров является Амурский государственный университет – более сотни выпускников АмГУ работают на Восточном.

«В АмГУ идет не просто профессиональная подготовка в рамках высшего образования, а создана вся система, начиная с довузовского этапа. На довузовском этапе – общеобразовательный лицей, в котором существуют профильные классы по инженерным специальностям. Существует сетевое взаимодействие с вузами Российской Федерации, которые относятся к подготовке кадров космонавтов», – отмечает врио ректора АмГУ Андрей Лейфа.

Студенты космических специальностей АмГУ на старших курсах учатся в МАИ, университете имени Баумана, Самарском, Челябинском и других вузах. Возможно, скоро Амурский госуниверситет будет готовить для космодрома химиков.

12 октября участники фестиваля отправятся на космодром Восточный, где воочию увидят, как готовят составные части ракеты-носителя. И на шаг приблизятся к своей мечте.

Просмотров всего: 143

#космос

Фотогалерея
+23

Общество 1

СМИ: «Метеор-М» не готов для запуска с космодрома Восточный

В России и мире

Японский миллиардер приглашает людей искусства с собой на Луну
Общество

Рогозин: вторую очередь Восточного завершат в 2022 году
Общество

Студенты из Приамурья выйдут на связь с МКС

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • olemakov

    olemakov
    1 час назад

    Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

  • Дядя Саша

    Дядя Саша
    53 минуты назад

    Это ещё редакторы не знали, что союз нештатно стартанул?

  • Лысеющий полуночник

    Лысеющий полуночник
    19 минут назад

    Дядя Саша

    Это ещё редакторы не знали, что союз нештатно стартанул?



    Да знали, просто решили Роскосмос с Рогозиным потроллить.Шутники.Затейники.

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь