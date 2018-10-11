«Выйти» в космос: в Благовещенске стартовал «Космофест» (фото)

Виртуально выйти в космос, встретить космонавта и ощутить себя членом экипажа пилотируемого корабля «Союз» – все это могли участники «Космофеста», который стартовал в Благовещенске 11 октября.

В этом году в нем участвуют восемьсот человек – студенты и школьники из разных регионов России. Торжественное открытие состоялось в Общественно-культурном центре.

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Например, посетителям показали так называемый аварийный запас космонавта. Это набор продуктов: чернослив, творог, сахар, а также фляжка для воды, сухое горючее, пилы, сигнальные средства, компас, аптечка. В случае аварийной посадки космонавт может оказаться в любых условиях – в горах, в пустыне, в лесу, на воде, зимой или летом. Эти вещи помогут ему продержаться несколько дней.

Рядом можно было научиться управлять роботом. В будущем их планируют запускать в космическое пространство вместо человека. Пока отечественные ученые ставят свои эксперименты, молодежь испытывала новшества на себе.

В фойе Общественно-культурного центра развернулась целая «Космическая аллея». Свой реквизит представили частные организации, Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Участники фестиваля с помощью 3D-очков могли погрузиться в виртуальную реальность, представить, что оказались на МКС. Научиться тому, что обязательно умеют все космонавты – выполнить стыковку космического корабля. Правда, на тренажере.

Но главное – познакомиться с живыми легендами отечественной космонавтики. На фестиваль прилетел летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Александр Александров. По словам гостя, молодежь вновь устремляет свой взгляд в космос.

«Это действительно удел тех, кто одержим космосом, можно работать в космонавтике, не будучи космонавтом. И, в общем-то, не мечтал об этом с детства, я хотел быть летчиком. За последние 10 лет я вижу на кафедрах и факультетах много девчонок, это очень важно. И просто интересующихся гораздо больше», – говорит Александр Александров.

Нынешний «Космофест» – пятый по счет. В этом году в нем участвуют студенты и школьники со всей России – Приамурья, Хабаровского края, Московской, Ленинградской, Ростовской областей, Крыма и других регионов, те, кто хотят связать свою жизнь с космосом. В общей сложности – почти тысяча человек. В Амурской области кузницей таких кадров является Амурский государственный университет – более сотни выпускников АмГУ работают на Восточном.

«В АмГУ идет не просто профессиональная подготовка в рамках высшего образования, а создана вся система, начиная с довузовского этапа. На довузовском этапе – общеобразовательный лицей, в котором существуют профильные классы по инженерным специальностям. Существует сетевое взаимодействие с вузами Российской Федерации, которые относятся к подготовке кадров космонавтов», – отмечает врио ректора АмГУ Андрей Лейфа.

Студенты космических специальностей АмГУ на старших курсах учатся в МАИ, университете имени Баумана, Самарском, Челябинском и других вузах. Возможно, скоро Амурский госуниверситет будет готовить для космодрома химиков.

12 октября участники фестиваля отправятся на космодром Восточный, где воочию увидят, как готовят составные части ракеты-носителя. И на шаг приблизятся к своей мечте.