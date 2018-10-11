Мэр Тынды считает, что регламент на внеочередной Думе был соблюден

Фото: nashatynda.ru

Глава Тынды Марина Михайлова не согласна с заявлением руководителя фракции ЛДПР Юрия Шаталова. Либерал-демократ считает, что в Тындинской городской Думе нарушается регламент и «выстраивается марионеточный режим». В Youtube размещено его обращение к избирателям.

«Как депутат трех созывов я знаю, что регламент был соблюден. Были небольшие накладки по времени у новой Думы, но, в принципе, это простительно. Более того, в прошлом созыве Юрий Иванович тоже был депутатом и неоднократно наблюдал, что "Единая Россия" делала ошибки и погрубее. Однако тогда видеообращение он не записывал», – говорит Михайлова.

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Как сообщало ИА «Амур.инфо», 9 октября в Тынде прошло внеочередное заседание городской Думы. Мэр Марина Михайлова представила проект новой структуры городской администрации. Также рассматривались изменения в бюджет. Фракция КПРФ в полном составе поддержала предложенные новшества. Депутаты от «Единой России» и ЛДПР воздержались от голосования.

«У нас новая оппозиция сегодня – это "Единая Россия" в связке с ЛДПР. Я надеюсь, что все-таки в будущем мы наладим конструктивный диалог. Власть должна руководствоваться исключительно интересами горожан, а не личными амбициями», – пояснила мэр.

«На самом деле произошло следующее: при условии соблюдения регламента мэр вышла с проектом нормативно-правового акта. У депутатов было право голосовать "за" или голосовать "против". Большинством голосов мэра поддержали. Юрию Ивановичу (Шаталову) это не понравилось. Но, так или иначе, устав и регламент были соблюдены, и решение принято. На сегодняшний момент изменена структура администрации. Вопросы в повестке были серьезные и неотложные, в том числе они касались заработной платы и социальных нужд. Поэтому была необходимость проведения внеочередного заседания городской Думы», – считает Марина Михайлова.